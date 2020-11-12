Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Александр Кокорин
Артем Дзюба
Неймар Да Силва
Бруну Фернандеш
Златан Ибрагимович
Кевин Де Брюйне
Деян Ловрен
Федор Смолов
Алексей Миранчук
Россия
Нидерланды
Китай
Боливия
Ирландия
Португалия
Германия
Кения
Непал
Франция
Косово
Спартак
Локомотив
Эйбар
Реал
Зенит
Ливерпуль
Манчестер Сити
ЦСКА
Аталанта
Краснодар
Лидс
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Испании
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Грузия
0:1
Матч завершен
Северная Македония
Пандев 56
Чемпионат Европы, Финал
Чемпионат Европы,
Финал
12 нояб. 2020, 20:00 МСК
12.11.2020, 20:00 МСК
четверг
Энтони Тэйлор
Энтони Тэйлор
Главный Судья
События
Составы
Грузия
мин
1
Лория
Георгий Лория
90
3
Кверквелия
Соломон Кверквелия
90
4
Кашия
Гурам Кашия
88
8
Двали
Лаша Двали
90
21
Какабадзе
Отар Какабадзе
90
7
Канкава
Джаба Канкава
90
15
Окриашвили
Торнике Окриашвили
90
20
Казаишвили
Валерий Казаишвили
90
15
Гвилия
Валериан Гвилия
80
16
Квеквескири
Ника Квеквескири
90
13
Качарава
Ника Качарава
80
Запасные
13
Макаридзе
Георгий Макаридзе
17
Купатадзе
Лазари Купатадзе
22
Наваловский
Георгий Наваловский
18
Григалава
Гиа Григалава
15
Хочолава
Давид Хочолава
6
Даушвили
Муртаз Даушвили
20
Папунашвили
Георгий Папунашвили
20
Джигаури
Джамбул Джигаури
19
Абурджания
Георгий Абурджания
22
Давиташвили
Зурико Давиташвили
14
Лобжанидзе
Саба Лобжанидзе
9
Лобжанидзе
Элгуджа Лобжанидзе
Северная Македония
мин
1
Димитриевски
Столе Димитриевски
90
13
Ристовски
Стефан Ристовски
89
8
Алиоски
Эзган Алиоски
90
6
Муслиу
Визар Муслиу
90
2
Бейтулай
Эгзон Бейтулай
90
15
Адеми
Ариян Адеми
67
14
Велкоски
Дарко Велкоски
90
16
Николов
Бобан Николов
84
21
Эльмас
Эльйиф Эльмас
90
10
Пандев
Горан Пандев
56'
56'
90
23
Несторовски
Илия Несторовски
89
Запасные
1
Богатинов
Мартин Богатинов
22
Шишковски
Дамьян Шишковски
3
Зайков
Джоко Зайков
20
Спировски
Стефан Спировски
7
Костадинов
Тихомир Костадинов
17
Тотре
Эннур Тотре
7
Тричковски
Иван Тричковски
9
Трайковски
Александар Трайковски
18
Стояновски
Влатко Стояновски