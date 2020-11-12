Матч завершен
Грузия
0:1
Матч завершен
Северная Македония
Пандев 56
Чемпионат Европы, Финал

Чемпионат Европы,

Финал
12 нояб. 2020, 20:00 МСК
12.11.2020, 20:00 МСК
четверг
Энтони Тэйлор
Энтони Тэйлор
Главный Судья
События
Составы
Грузия
мин
1
Лория
Георгий Лория
90
3
Кверквелия
Соломон Кверквелия
90
4
Кашия
Гурам Кашия
88
8
Двали
Лаша Двали
90
21
Какабадзе
Отар Какабадзе
90
7
Канкава
Джаба Канкава
90
15
Окриашвили
Торнике Окриашвили
90
20
Казаишвили
Валерий Казаишвили
90
15
Гвилия
Валериан Гвилия
80
16
Квеквескири
Ника Квеквескири
90
13
Качарава
Ника Качарава
80
Запасные
13
Макаридзе
Георгий Макаридзе
17
Купатадзе
Лазари Купатадзе
22
Наваловский
Георгий Наваловский
18
Григалава
Гиа Григалава
15
Хочолава
Давид Хочолава
6
Даушвили
Муртаз Даушвили
20
Папунашвили
Георгий Папунашвили
20
Джигаури
Джамбул Джигаури
19
Абурджания
Георгий Абурджания
22
Давиташвили
Зурико Давиташвили
14
Лобжанидзе
Саба Лобжанидзе
9
Лобжанидзе
Элгуджа Лобжанидзе
Северная Македония
мин
1
Димитриевски
Столе Димитриевски
90
13
Ристовски
Стефан Ристовски
89
8
Алиоски
Эзган Алиоски
90
6
Муслиу
Визар Муслиу
90
2
Бейтулай
Эгзон Бейтулай
90
15
Адеми
Ариян Адеми
67
14
Велкоски
Дарко Велкоски
90
16
Николов
Бобан Николов
84
21
Эльмас
Эльйиф Эльмас
90
10
Пандев
Горан Пандев
56'
56'
90
23
Несторовски
Илия Несторовски
89
Запасные
1
Богатинов
Мартин Богатинов
22
Шишковски
Дамьян Шишковски
3
Зайков
Джоко Зайков
20
Спировски
Стефан Спировски
7
Костадинов
Тихомир Костадинов
17
Тотре
Эннур Тотре
7
Тричковски
Иван Тричковски
9
Трайковски
Александар Трайковски
18
Стояновски
Влатко Стояновски