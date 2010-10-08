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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
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Чемпионат Европы
Греция VS Латвия
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Греция - Латвия: 08 октября 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Греция
1:0
Греция - Латвия: 08 октября 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Латвия
Чемпионат Европы, 3 тур
Чемпионат Европы,
3 тур
8 окт. 2010, 21:45 МСК
8.10.2010, 21:45 МСК
пятница
Антонио Дамато
Антонио Дамато
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Греция
мин
3
Цавеллас
Георгиос Цавеллас
16
Мавриас
Харис Мавриас
10
Фортунис
Константинос Фортунис
21
Курбелис
Димитрис Курбелис
-
Бакасетас
Тасос Бакасетас
8
Зека
Зека
1
Влаходимос
Одиссеас Влаходимос
-
Кирьякопулос
Георгиос Кирьякопулос
6
Бухалакис
Андреас Бухалакис
9
Якумакис
Георгиос Якумакис
18
Лимниос
Димитриос Лимниос
7
Цимикас
Константинос Цимикас
Запасные
12
Диудис
Сократис Диудис
-
13
Баркас
Василиос Баркас
-
4
Михайлидис
Яннис Михайлидис
-
15
Рота
Лазарос Рота
-
7
Пелкас
Димитриос Пелкас
-
17
Сиопис
Манолис Сиопис
-
19
Масурас
Георгиос Масурас
-
16
Павлидис
Вангелис Павлидис
-
22
Цолис
Христос Цолис
-
Латвия
мин
-
Зюзинс
Артурс Зюзинс
-
Икаунекс
Янис Икаунекс
-
Гутковскис
Владислав Гутковскис
-
Черномордис
Антонис Черномордис
-
Кроллис
Раймондс Кроллис
События
Матч окончен 1:0
Прошлые матчи
06.09.2011
06 сент. 2011
вт
21:30
Латвия
1 : 1
Греция
06.09.2011
06 сент. 2011
вт
21:30
Латвия
1
Греция
1
08.10.2010
08 окт. 2010
пт
21:45
Греция
1 : 0
Латвия
08.10.2010
08 окт. 2010
пт
21:45
Греция
1
Латвия
0