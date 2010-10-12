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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
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Чемпионат Европы
Греция VS Израиль
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Греция - Израиль: 12 октября 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Греция
2:1
Греция - Израиль: 12 октября 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Израиль
Чемпионат Европы, 4 тур
Чемпионат Европы,
4 тур
12 окт. 2010, 21:45 МСК
12.10.2010, 21:45 МСК
вторник
Мартин Ханссон
Мартин Ханссон
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Греция
мин
3
Цавеллас
Георгиос Цавеллас
16
Мавриас
Харис Мавриас
10
Фортунис
Константинос Фортунис
21
Курбелис
Димитрис Курбелис
-
Бакасетас
Тасос Бакасетас
8
Зека
Зека
1
Влаходимос
Одиссеас Влаходимос
-
Кирьякопулос
Георгиос Кирьякопулос
6
Бухалакис
Андреас Бухалакис
9
Якумакис
Георгиос Якумакис
18
Лимниос
Димитриос Лимниос
7
Цимикас
Константинос Цимикас
Запасные
12
Диудис
Сократис Диудис
-
13
Баркас
Василиос Баркас
-
4
Михайлидис
Яннис Михайлидис
-
15
Рота
Лазарос Рота
-
7
Пелкас
Димитриос Пелкас
-
17
Сиопис
Манолис Сиопис
-
19
Масурас
Георгиос Масурас
-
16
Павлидис
Вангелис Павлидис
-
22
Цолис
Христос Цолис
-
Израиль
мин
6
Натхо
Бибрас Натхо
7
Захави
Эран Захави
13
Йейни
Ширан Йейни
-
Дгани
Орель Дгани
4
Биттон
Нир Биттон
21
Тиби
Эйтан Тиби
-
Марсиано
Офир Марсиано
2
Даса
Эли Даса
8
Лави
Нета Лави
-
Соломон
Манор Соломон
12
Вайссман
Шон Вайссман
-
Абу Фани
Мохаммед Абу Фани
3
Менахем
Сун Менахем
Запасные
1
Харуш
Ариэль Харуш
-
23
Нитцан
Итамар Нитцан
-
13
Тавата
Талеб Тавата
-
20
Ханна
Йель Абу Ханна
-
19
Дадья
Ор Дадья
-
20
Голаса
Эйял Голаса
-
6
Перец
Дор Перец
-
14
Коэн
Йонатан Коэн
-
События
Матч окончен 2:1
Прошлые матчи
02.09.2011
02 сент. 2011
пт
16:05
Израиль
0 : 1
Греция
02.09.2011
02 сент. 2011
пт
16:05
Израиль
0
Греция
1
12.10.2010
12 окт. 2010
вт
21:45
Греция
2 : 1
Израиль
12.10.2010
12 окт. 2010
вт
21:45
Греция
2
Израиль
1