Гранада - Вильярреал: 20 февраля 2022 смотреть онлайн

Гранада
Гранада
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Гранада - Вильярреал: 20 февраля 2022 смотреть онлайн

Вильярреал
Вильярреал
Примера, 25 тур

Примера,

25 тур

Испания
20 февр. 2022, -:- МСК
20.02.2022, -:- МСК
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Прошлые матчи

03.04.2021 03 апр. 2021 сб 15:00
Гранада
0 : 3
Вильярреал
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 15:00
Гранада
0
Вильярреал
3
20.01.2021 20 янв. 2021 ср 23:30
Вильярреал
2 : 2
Гранада
20.01.2021 20 янв. 2021 ср 23:30
Вильярреал
2
Гранада
2
19.06.2020 19 июня 2020 пт 20:30
Гранада
0 : 1
Вильярреал
19.06.2020 19 июня 2020 пт 20:30
Гранада
0
Вильярреал
1
17.08.2019 17 авг. 2019 сб 22:00
Вильярреал
4 : 4
Гранада
17.08.2019 17 авг. 2019 сб 22:00
Вильярреал
4
Гранада
4
28.01.2017 28 янв. 2017 сб 15:00
Вильярреал
2 : 0
Гранада
28.01.2017 28 янв. 2017 сб 15:00
Вильярреал
2
Гранада
0
20.08.2016 20 авг. 2016 сб 21:15
Гранада
1 : 1
Вильярреал
20.08.2016 20 авг. 2016 сб 21:15
Гранада
1
Вильярреал
1
30.01.2016 30 янв. 2016 сб 22:30
Вильярреал
1 : 0
Гранада
30.01.2016 30 янв. 2016 сб 22:30
Вильярреал
1
Гранада
0
13.09.2015 13 сент. 2015 вс 13:00
Гранада
1 : 3
Вильярреал
13.09.2015 13 сент. 2015 вс 13:00
Гранада
1
Вильярреал
3
07.02.2015 07 февр. 2015 сб 20:00
Вильярреал
2 : 0
Гранада
07.02.2015 07 февр. 2015 сб 20:00
Вильярреал
2
Гранада
0
14.09.2014 14 сент. 2014 вс 22:00
Гранада
0 : 0
Вильярреал
14.09.2014 14 сент. 2014 вс 22:00
Гранада
0
Вильярреал
0
09.03.2014 09 марта 2014 вс -:-
Гранада
2 : 0
Вильярреал
09.03.2014 09 марта 2014 вс -:-
Гранада
2
Вильярреал
0
04.10.2013 04 окт. 2013 пт 21:00
Вильярреал
3 : 0
Гранада
04.10.2013 04 окт. 2013 пт 21:00
Вильярреал
3
Гранада
0
12.02.2012 12 февр. 2012 вс 21:45
Вильярреал
3 : 1
Гранада
12.02.2012 12 февр. 2012 вс 21:45
Вильярреал
3
Гранада
1
17.09.2011 17 сент. 2011 сб 19:00
Гранада
1 : 0
Вильярреал
17.09.2011 17 сент. 2011 сб 19:00
Гранада
1
Вильярреал
0

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В 2013-м два пацана праздновали с фанатами возвращение «Вильярреала» в Примеру. Сейчас взяли с ним первый трофей
#Вильярреал
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Этот сезон – провал для Де Хеа: много ошибается и проигрывает конкуренцию. А теперь запорол серию пенальти в финале
#Давид Де Хеа
27 мая, 02:42
Как же хороши испанские клубы в еврокубках. За последние 10 лет взяли 12 финалов из 20 🇪🇸
#Вильярреал
27 мая, 02:05
Сколько «Вильярреал» заработал за победу в Лиге Европы в 2021 году
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27 мая, 02:00
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#Эдинсон Кавани
26 мая, 23:44
🩸 Игрок «Вильярреала» врезался лицом в колено Погба. Вернулся с кровавым носом и перевязанной головой
#Хуан Фойт
26 мая, 23:15
Весь «Вильярреал» – это президент, который там уже четверть века. Торгует керамикой и пускает на матчи безработных
#Фернандо Роиг
26 мая, 13:49
Если «Зенит» так проигрывает, то всегда вылетает из Лиги Европы
#Зенит
08 марта 2019, 00:01
# Новости матча
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30 мая, 01:28
«Вильярреал» впервые в своей истории выиграл трофей
27 мая, 01:30
Эмери в четвертый раз выиграл Лигу Европы. Он выходил в финалы пять раз
27 мая, 01:03
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27 мая, 00:56
Жерар Морено забил в финале Лиги Европы и повторил рекорд «Вильярреала» по голам 
26 мая, 23:03
Прогноз на финал Лиги Европы «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед», 26 мая 2021 года
25 мая, 19:52
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