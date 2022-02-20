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Гранада VS Вильярреал
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Гранада - Вильярреал: 20 февраля 2022 смотреть онлайн
Гранада
Гранада
-:-
Гранада - Вильярреал: 20 февраля 2022 смотреть онлайн
Вильярреал
Вильярреал
Примера, 25 тур
Примера,
25 тур
Испания
20 февр. 2022, -:- МСК
20.02.2022, -:- МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Гранада
мин
13
Эскандель
Аарон Эскандель
20
Вальехо
Хесус Вальехо
6
Санчес
Херман Санчес
2
Фулкье
Димитри Фулкье
28
Санчес
Пепе Санчес
8
Брайс
Ян Брайс
14
Вико
Феде Вико
10
Пуэртас
Антонио Пуэртас
26
Соро
Альберто Соро
23
Молина
Хорхе Молина
7
Суарес
Луис Суарес
Запасные
1
Силва
Руй Силва
-
31
Фабрега
Арнау Фабрега
-
18
Марин
Адриан Марин
-
16
Диас
Виктор Диас
-
3
Перес
Нехуэн Перес
-
12
Кина
Домингуш Кина
-
9
Сольдадо
Роберто Сольдадо
-
11
Мачис
Дарвин Мачис
-
36
Juan Ignacio Brunet Bordin
Juan Ignacio Brunet Bordin
-
Главный тренер
Диего Мартинес
Вильярреал
мин
13
Рульи
Херонимо Рульи
24
Педраса
Альфонсо Педраса
3
Альбиоль
Рауль Альбиоль
4
Торрес
Пау Торрес
8
Фойт
Хуан Фойт
14
Тригерос
Мануэль Тригерос
25
Капу
Этьенн Капу
5
Парехо
Даниэль Парехо
30
Пино
Йереми Пино
9
Бакка
Карлос Бакка
7
Морено
Жерар Морено
Запасные
1
Асенхо
Серхио Асенхо
-
2
Гаспар
Марио Гаспар
-
21
Коста
Хауме Коста
-
18
Морено
Альберто Морено
-
6
Мори
Рамиро Мори
-
15
Эступинан
Первис Эступинан
-
19
Коклен
Франсис Коклен
-
23
Гомес
Мойзес Гомес
-
20
Пенья
Рубен Пенья
-
17
Алькасер
Пако Алькасер
-
12
Раба
Даниэль Раба
-
34
Ниньо
Фер Ниньо
-
Главный тренер
Унаи Эмери
Прошлые матчи
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
15:00
Гранада
0 : 3
Вильярреал
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
15:00
Гранада
0
Вильярреал
3
20.01.2021
20 янв. 2021
ср
23:30
Вильярреал
2 : 2
Гранада
20.01.2021
20 янв. 2021
ср
23:30
Вильярреал
2
Гранада
2
19.06.2020
19 июня 2020
пт
20:30
Гранада
0 : 1
Вильярреал
19.06.2020
19 июня 2020
пт
20:30
Гранада
0
Вильярреал
1
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
22:00
Вильярреал
4 : 4
Гранада
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
22:00
Вильярреал
4
Гранада
4
28.01.2017
28 янв. 2017
сб
15:00
Вильярреал
2 : 0
Гранада
28.01.2017
28 янв. 2017
сб
15:00
Вильярреал
2
Гранада
0
20.08.2016
20 авг. 2016
сб
21:15
Гранада
1 : 1
Вильярреал
20.08.2016
20 авг. 2016
сб
21:15
Гранада
1
Вильярреал
1
30.01.2016
30 янв. 2016
сб
22:30
Вильярреал
1 : 0
Гранада
30.01.2016
30 янв. 2016
сб
22:30
Вильярреал
1
Гранада
0
13.09.2015
13 сент. 2015
вс
13:00
Гранада
1 : 3
Вильярреал
13.09.2015
13 сент. 2015
вс
13:00
Гранада
1
Вильярреал
3
07.02.2015
07 февр. 2015
сб
20:00
Вильярреал
2 : 0
Гранада
07.02.2015
07 февр. 2015
сб
20:00
Вильярреал
2
Гранада
0
14.09.2014
14 сент. 2014
вс
22:00
Гранада
0 : 0
Вильярреал
14.09.2014
14 сент. 2014
вс
22:00
Гранада
0
Вильярреал
0
09.03.2014
09 марта 2014
вс
-:-
Гранада
2 : 0
Вильярреал
09.03.2014
09 марта 2014
вс
-:-
Гранада
2
Вильярреал
0
04.10.2013
04 окт. 2013
пт
21:00
Вильярреал
3 : 0
Гранада
04.10.2013
04 окт. 2013
пт
21:00
Вильярреал
3
Гранада
0
12.02.2012
12 февр. 2012
вс
21:45
Вильярреал
3 : 1
Гранада
12.02.2012
12 февр. 2012
вс
21:45
Вильярреал
3
Гранада
1
17.09.2011
17 сент. 2011
сб
19:00
Гранада
1 : 0
Вильярреал
17.09.2011
17 сент. 2011
сб
19:00
Гранада
1
Вильярреал
0
Новости
В 2013-м два пацана праздновали с фанатами возвращение «Вильярреала» в Примеру. Сейчас взяли с ним первый трофей
#Вильярреал
27 мая, 03:41
Этот сезон – провал для Де Хеа: много ошибается и проигрывает конкуренцию. А теперь запорол серию пенальти в финале
#Давид Де Хеа
27 мая, 02:42
Как же хороши испанские клубы в еврокубках. За последние 10 лет взяли 12 финалов из 20 🇪🇸
#Вильярреал
27 мая, 02:05
Сколько «Вильярреал» заработал за победу в Лиге Европы в 2021 году
#Лига Европы
27 мая, 02:00
Кавани и Сульшер поругались во время финала. В итоге первый забил, а второй на это скорчил такоооое лицо 😾
#Эдинсон Кавани
26 мая, 23:44
🩸 Игрок «Вильярреала» врезался лицом в колено Погба. Вернулся с кровавым носом и перевязанной головой
#Хуан Фойт
26 мая, 23:15
Весь «Вильярреал» – это президент, который там уже четверть века. Торгует керамикой и пускает на матчи безработных
#Фернандо Роиг
26 мая, 13:49
Если «Зенит» так проигрывает, то всегда вылетает из Лиги Европы
#Зенит
08 марта 2019, 00:01
#
Новости матча
«Челси» и «Вильярреал» сыграют в матче за Суперкубок УЕФА. Игра состоится 11 августа
30 мая, 01:28
«Вильярреал» впервые в своей истории выиграл трофей
27 мая, 01:30
Эмери в четвертый раз выиграл Лигу Европы. Он выходил в финалы пять раз
27 мая, 01:03
🏆 «Вильярреал» обыграл «Манчестер Юнайтед» в серии пенальти и выиграл Лигу Европы
27 мая, 00:56
Жерар Морено забил в финале Лиги Европы и повторил рекорд «Вильярреала» по голам
26 мая, 23:03
Прогноз на финал Лиги Европы «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед», 26 мая 2021 года
25 мая, 19:52
Во сколько начало финала Лиги Европы «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед», 26 мая 2021 года
25 мая, 19:46
Где смотреть матч «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед», 26 мая 2021 года: во сколько прямая трансляция финала Лиги Европы
25 мая, 19:36