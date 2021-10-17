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Гранада VS Атлетико
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Гранада - Атлетико: 17 октября 2021 смотреть онлайн
Гранада
Гранада
-:-
Гранада - Атлетико: 17 октября 2021 смотреть онлайн
Атлетико
Мадрид
Примера, 9 тур
Примера,
9 тур
Испания
17 окт. 2021, -:- МСК
17.10.2021, -:- МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Гранада
мин
13
Эскандель
Аарон Эскандель
20
Вальехо
Хесус Вальехо
6
Санчес
Херман Санчес
2
Фулкье
Димитри Фулкье
28
Санчес
Пепе Санчес
8
Брайс
Ян Брайс
14
Вико
Феде Вико
10
Пуэртас
Антонио Пуэртас
26
Соро
Альберто Соро
23
Молина
Хорхе Молина
7
Суарес
Луис Суарес
Запасные
1
Силва
Руй Силва
-
31
Фабрега
Арнау Фабрега
-
18
Марин
Адриан Марин
-
16
Диас
Виктор Диас
-
3
Перес
Нехуэн Перес
-
12
Кина
Домингуш Кина
-
9
Сольдадо
Роберто Сольдадо
-
11
Мачис
Дарвин Мачис
-
36
Juan Ignacio Brunet Bordin
Juan Ignacio Brunet Bordin
-
Главный тренер
Диего Мартинес
Атлетико
мин
13
Облак
Ян Облак
2
Хименес
Хосе-Мария Хименес
18
Фелипе
Аугусто Фелипе
22
Эрмосо
Марио Эрмосо
23
Триппьер
Киран Триппьер
21
Карраско
Янник Карраско
6
Коке
Коке
8
Ньигес
Сауль Ньигес
9
Суарес
Луис Суарес
10
Корреа
Анхель Корреа
14
Льоренте
Маркос Льоренте
Запасные
1
Грбич
Иво Грбич
-
24
Врсалько
Шиме Врсалько
-
12
Лоди
Ренан Лоди
-
4
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
-
16
Эррера
Эктор Эррера
-
20
Витоло
Витоло
-
5
Торрейра
Лукас Торрейра
-
19
Дембеле
Мусса Дембеле
-
7
Фелиш
Жоау Фелиш
-
Главный тренер
Диего Симеоне
Прошлые матчи
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
16:00
Гранада
1 : 2
Атлетико
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
16:00
Гранада
1
Атлетико
2
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
17:00
Атлетико
6 : 1
Гранада
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
17:00
Атлетико
6
Гранада
1
08.02.2020
08 февр. 2020
сб
23:00
Атлетико
1 : 0
Гранада
08.02.2020
08 февр. 2020
сб
23:00
Атлетико
1
Гранада
0
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
20:30
Гранада
1 : 1
Атлетико
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
20:30
Гранада
1
Атлетико
1
11.03.2017
11 марта 2017
сб
22:45
Гранада
0 : 1
Атлетико
11.03.2017
11 марта 2017
сб
22:45
Гранада
0
Атлетико
1
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
19:30
Атлетико
7 : 1
Гранада
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
19:30
Атлетико
7
Гранада
1
17.04.2016
17 апр. 2016
вс
19:15
Атлетико
3 : 0
Гранада
17.04.2016
17 апр. 2016
вс
19:15
Атлетико
3
Гранада
0
05.12.2015
05 дек. 2015
сб
20:15
Гранада
0 : 2
Атлетико
05.12.2015
05 дек. 2015
сб
20:15
Гранада
0
Атлетико
2
23.05.2015
23 мая 2015
сб
19:30
Гранада
0 : 0
Атлетико
23.05.2015
23 мая 2015
сб
19:30
Гранада
0
Атлетико
0
18.01.2015
18 янв. 2015
вс
19:00
Атлетико
2 : 0
Гранада
18.01.2015
18 янв. 2015
вс
19:00
Атлетико
2
Гранада
0
27.03.2014
27 марта 2014
чт
-:-
Атлетико
1 : 0
Гранада
27.03.2014
27 марта 2014
чт
-:-
Атлетико
1
Гранада
0
31.10.2013
31 окт. 2013
чт
22:00
Гранада
1 : 2
Атлетико
31.10.2013
31 окт. 2013
чт
22:00
Гранада
1
Атлетико
2
14.04.2013
14 апр. 2013
вс
18:00
Атлетико
5 : 0
Гранада
14.04.2013
14 апр. 2013
вс
18:00
Атлетико
5
Гранада
0
18.11.2012
18 нояб. 2012
вс
21:45
Гранада
0 : 1
Атлетико
18.11.2012
18 нояб. 2012
вс
21:45
Гранада
0
Атлетико
1
11.03.2012
11 марта 2012
вс
14:00
Атлетико
2 : 0
Гранада
11.03.2012
11 марта 2012
вс
14:00
Атлетико
2
Гранада
0
15.10.2011
15 окт. 2011
сб
22:59
Гранада
0 : 0
Атлетико
15.10.2011
15 окт. 2011
сб
22:59
Гранада
0
Атлетико
0
Новости
Все говорят про Суареса, но чемпионство «Атлетико» решил другой человек – Льоренте, которого недавно выкинул «Реал»
#Маркос Льоренте
22 мая, 22:49
«Летом я пережил унижение». Суарес сделал «Атлетико» чемпионом, а потом заплакал на поле
#Луис Суарес
22 мая, 22:33
Феномен «Атлетико» – страдание даже во время побед. Так говорят фанаты, игроки и бывшие сотрудники клуба
#Атлетико
22 мая, 17:03
В Испании – уникальный финиш за чемпионство: четыре клуба, игры между собой, всего шесть очков разницы. Кто победит?
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07 мая, 20:17
Суперлига развалилась за вечер: клубы извиняются и увольняют боссов. Онлайн событий
#Суперлига
20 апреля, 22:20
Футболист «Арсенала» после смерти мамы отказался от Европы. В ночь ее смерти он решил: только «Бока Хуниорс»
#Лукас Торрейра
02 апреля, 13:33
Все, Симеоне совсем не успевает за развитием футбола. Его идеи больше не работают в ЛЧ
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18 марта, 03:30
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06 октября 2020, 01:52
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Новости матча
Суарес стал третьим игроком, который брал Примеру вместе с «Барселоной» и «Атлетико»
23 мая, 14:56
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