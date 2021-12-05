Гранада - Алавес: 05 декабря 2021 смотреть онлайн

Гранада
Гранада
-:-

Гранада - Алавес: 05 декабря 2021 смотреть онлайн

Алавес
Витория-Гастейс
Примера, 16 тур

Примера,

16 тур

Испания
5 дек. 2021, -:- МСК
5.12.2021, -:- МСК
воскресенье
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Прошлые матчи

16.05.2021 16 мая 2021 вс 19:30
Алавес
4 : 2
Гранада
16.05.2021 16 мая 2021 вс 19:30
Алавес
4
Гранада
2
20.09.2020 20 сент. 2020 вс 19:30
Гранада
2 : 1
Алавес
20.09.2020 20 сент. 2020 вс 19:30
Гранада
2
Алавес
1
01.07.2020 01 июля 2020 ср 20:30
Алавес
0 : 2
Гранада
01.07.2020 01 июля 2020 ср 20:30
Алавес
0
Гранада
2
07.12.2019 07 дек. 2019 сб 18:00
Гранада
3 : 0
Алавес
07.12.2019 07 дек. 2019 сб 18:00
Гранада
3
Алавес
0
01.03.2017 01 марта 2017 ср 23:30
Гранада
2 : 1
Алавес
01.03.2017 01 марта 2017 ср 23:30
Гранада
2
Алавес
1
26.09.2016 26 сент. 2016 пн 21:45
Алавес
3 : 1
Гранада
26.09.2016 26 сент. 2016 пн 21:45
Алавес
3
Гранада
1