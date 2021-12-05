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Гранада VS Алавес
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Гранада - Алавес: 05 декабря 2021 смотреть онлайн
Гранада
Гранада
-:-
Гранада - Алавес: 05 декабря 2021 смотреть онлайн
Алавес
Витория-Гастейс
Примера, 16 тур
Примера,
16 тур
Испания
5 дек. 2021, -:- МСК
5.12.2021, -:- МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Гранада
мин
13
Эскандель
Аарон Эскандель
20
Вальехо
Хесус Вальехо
6
Санчес
Херман Санчес
2
Фулкье
Димитри Фулкье
28
Санчес
Пепе Санчес
8
Брайс
Ян Брайс
14
Вико
Феде Вико
10
Пуэртас
Антонио Пуэртас
26
Соро
Альберто Соро
23
Молина
Хорхе Молина
7
Суарес
Луис Суарес
Запасные
1
Силва
Руй Силва
-
31
Фабрега
Арнау Фабрега
-
18
Марин
Адриан Марин
-
16
Диас
Виктор Диас
-
3
Перес
Нехуэн Перес
-
12
Кина
Домингуш Кина
-
9
Сольдадо
Роберто Сольдадо
-
11
Мачис
Дарвин Мачис
-
36
Juan Ignacio Brunet Bordin
Juan Ignacio Brunet Bordin
-
Главный тренер
Диего Мартинес
Алавес
мин
13
Сивера
Антонио Сивера
3
Дуарте
Рубен Дуарте
22
Лежен
Флориан Лежен
2
Тачи
Тачи
23
Наварро
Химо Наварро
20
Понс
Пере Понс
8
Пина
Томас Пина
19
Гарсия
Ману Гарсия
16
Мендес
Эдгар Мендес
37
Пельистри
Факундо Пельистри
10
Гуидетти
Джон Гуидетти
Запасные
1
Пачеко
Фернандо Пачеко
-
5
Лагвардия
Виктор Лагвардия
-
21
Агиррегабирия
Мартин Агиррегабирия
-
6
Батталья
Родриго Батталья
-
29
Сайнс
Борха Сайнс
-
30
Махмуд
Абдаллахи Махмуд
-
7
Лукас
Лукас
-
9
Хоселу
Хоселу
-
11
Риоха
Луис Риоха
-
Главный тренер
Асьер Гаритано
Прошлые матчи
16.05.2021
16 мая 2021
вс
19:30
Алавес
4 : 2
Гранада
16.05.2021
16 мая 2021
вс
19:30
Алавес
4
Гранада
2
20.09.2020
20 сент. 2020
вс
19:30
Гранада
2 : 1
Алавес
20.09.2020
20 сент. 2020
вс
19:30
Гранада
2
Алавес
1
01.07.2020
01 июля 2020
ср
20:30
Алавес
0 : 2
Гранада
01.07.2020
01 июля 2020
ср
20:30
Алавес
0
Гранада
2
07.12.2019
07 дек. 2019
сб
18:00
Гранада
3 : 0
Алавес
07.12.2019
07 дек. 2019
сб
18:00
Гранада
3
Алавес
0
01.03.2017
01 марта 2017
ср
23:30
Гранада
2 : 1
Алавес
01.03.2017
01 марта 2017
ср
23:30
Гранада
2
Алавес
1
26.09.2016
26 сент. 2016
пн
21:45
Алавес
3 : 1
Гранада
26.09.2016
26 сент. 2016
пн
21:45
Алавес
3
Гранада
1