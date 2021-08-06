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Футбол
Календарь
Таблица
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Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Криштиану Роналду
Лоренцо Инсинье
Антуан Гризманн
Игорь Акинфеев
Лионель Месси
Неймар Да Силва
Серхио Рамос
Марио Фернандес
Артем Дзюба
Кристиан Эриксен
Андрей Лунев
Россия
Англия
Дания
Италия
Нидерланды
Украина
Испания
Бельгия
Португалия
Франция
Венгрия
Спартак
Арсенал
Барселона
Зенит
Бавария
Ювентус
Манчестер Сити
Ливерпуль
Краснодар
Челси
Локомотив
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Евро-2020
Станислав Черчесов
Россия
Англия
Криштиану Роналду
Дания
Италия
РПЛ
Лоренцо Инсинье
Антуан Гризманн
Лига чемпионов
Игорь Акинфеев
MMA
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Кубок Германии
Грайфсвальд VS Аугсбург
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Грайфсвальд - Аугсбург: 06 августа 2021 смотреть онлайн
Грайфсвальд
Грайфсвальд
-:-
Грайфсвальд - Аугсбург: 06 августа 2021 смотреть онлайн
Аугсбург
Аугсбург
Кубок Германии, 1/32 финала
Кубок Германии,
1/32 финала
Германия
6 авг. 2021, -:- МСК
6.08.2021, -:- МСК
пятница
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Аугсбург
мин
1
Гикевич
Рафал Гикевич
3
Педерсен
Мадс Педерсен
6
Гаувелеув
Джеффри Гаувелеув
36
Оксфорд
Рис Оксфорд
2
Гумни
Роберт Гумни
25
Груэсо
Карлос Груэсо
18
Бенеш
Ласло Бенеш
20
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
28
Хан
Андре Хан
23
Рихтер
Марко Рихтер
7
Нидерлехнер
Флориан Нидерлехнер
Запасные
40
Коубек
Томаш Коубек
-
5
Сухи
Марек Сухи
-
33
Штробль
Тобиас Штробль
-
32
Фрамбергер
Рафаэль Фрамбергер
-
8
Хедира
Рани Хедира
-
24
Йенсен
Фредрик Йенсен
-
27
Финнбогасон
Альфред Финнбогасон
-
11
Грегоритч
Михаэль Грегоритч
-
45
Lukas Petkov
Lukas Petkov
-
Главный тренер
Хайко Херрлих
Новости
Левандовски побил рекорд Мюллера на 90-й минуте. Не спас даже польский вратарь, который отбил шесть его ударов
#Роберт Левандовски
22 мая, 19:34
Нагельсманн начинал скаутом в резерве «Аугсбурга». Работал на Тухеля, а потом стал тренером по его совету
#Юлиан Нагельсманн
14 августа 2020, 01:56
На трибунах стадиона «Баварии» вырос сорняк
#Бавария
11 июня 2020, 19:34
Вратарь «Герты» стабильно косячит. Уже четыре фэйла за сезон!
#Руне Ярстейн
28 мая 2020, 14:31
В Бундеслиге есть немец с российским гражданством. Какой шикарный гол он забил «Шальке» 💣
#Эдуард Левен
24 мая 2020, 17:36
Жизнь героя «Аугсбурга»: до 20 лет был любителем, работал на производстве, а теперь забивает грандам
#Флориан Нидерлехнер
24 мая 2020, 11:45
Какой была Бундеслига до паузы из-за коронавируса
#Бундеслига
16 мая 2020, 14:45
15 незвездных героев Бундеслиги. История каждого – приключение
#Бундеслига
12 мая 2020, 22:10
#
Новости матча
У защитника Анхелиньо 4 гола в последних 3 матчах за «Лейпциг»
20 октября 2020, 23:47
Дарида из «Герты» пробежал в матче с «Боруссией» 14,65 километра и установил рекорд Бундеслиги
07 июня 2020, 12:30
Тренер «Аугсбурга» вышел из отеля за зубной пастой. Теперь он пропустит матч Бундеслиги
15 мая 2020, 00:42