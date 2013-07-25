Гонвед - Войводина: 25 июля 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Гонвед
Будапешт
1:3
Первый матч 0:2

Гонвед - Войводина: 25 июля 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Войводина
Нови Сад
Лига Европы, 2 раунд

Лига Европы,

2 раунд
25 июля 2013, 21:30 МСК
25.07.2013, 21:30 МСК
четверг
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Предварительный состав

Гонвед
мин
40
Мутари
Амаду Мутари
11
Кулач
Владислав Кулач
Запасные
89
Н'Гог
Давид Н'Гог
-

События

Матч окончен 1:3

Прошлые матчи

25.07.2013 25 июля 2013 чт 21:30
Гонвед
1 : 3
Войводина
25.07.2013 25 июля 2013 чт 21:30
Гонвед
1
Войводина
3
18.07.2013 18 июля 2013 чт 21:30
Войводина
2 : 0
Гонвед
18.07.2013 18 июля 2013 чт 21:30
Войводина
2
Гонвед
0

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