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Лига Европы
Гонвед VS Челик
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Гонвед - Челик: 11 июля 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Гонвед
Будапешт
9:0
Первый матч 4:1
Гонвед - Челик: 11 июля 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Челик
Никшич
Лига Европы, 1 раунд
Лига Европы,
1 раунд
11 июля 2013, 21:30 МСК
11.07.2013, 21:30 МСК
четверг
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Гонвед
мин
40
Мутари
Амаду Мутари
11
Кулач
Владислав Кулач
Запасные
89
Н'Гог
Давид Н'Гог
-
События
Матч окончен 9:0
Прошлые матчи
11.07.2013
11 июля 2013
чт
21:30
Гонвед
9 : 0
Челик
11.07.2013
11 июля 2013
чт
21:30
Гонвед
9
Челик
0
04.07.2013
04 июля 2013
чт
18:30
Челик
1 : 4
Гонвед
04.07.2013
04 июля 2013
чт
18:30
Челик
1
Гонвед
4
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