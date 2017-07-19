Матч завершен
Гонвед
Будапешт
2:3
прошлый матч 1 : 2
Матч завершен
Хапоэль
Беер-Шева
Огочукву 12
Нвакаеме 16
Нвакаеме 84
Лига чемпионов, 2 раунд

Лига чемпионов,

2 раунд
19 июля 2017, 22:15 МСК
19.07.2017, 22:15 МСК
среда
Составы
Хапоэль
мин
-
Огочукву
Джон Огочукву
12'
12'
90
-
Нвакаеме
Энтони Нвакаеме
16'
84'
16', 84'
90