Матч завершен
Рейнджерс
Глазго
0:2
Матч завершен
Штутгарт
Штутгарт
Руди 16
Кузманович 59
Лига чемпионов, 5 тур

Лига чемпионов,

5 тур
24 нояб. 2009, 22:45 МСК
24.11.2009, 22:45 МСК
вторник
Роберто Розетти
Роберто Розетти
Главный Судья
Составы
Рейнджерс
мин
0
МакГрегор
Аллан МакГрегор
90
0
Уилсон
Данни Уилсон
90
0
Уэйр
Дэвид Уэйр
90
0
МакКаллох
Ли МакКаллох
90
0
Папач
Саша Папач
90
0
Лафферти
Кайл Лафферти
86
0
Дэвис
Стивен Дэвис
90
0
Томсон
Кевин Томсон
77
0
Уиттакер
Стивен Уиттакер
90
0
Миллер
Кенни Миллер
68
0
Бойд
Крис Бойд
90
Запасные
0
Александер
Нил Александер
0
Смит
Стивен Смит
0
Бугерра
Маджид Бугерра
0
Бисли
ДаМаркус Бисли
0
Флек
Джон Флек
0
Ново
Начо Ново
0
Литтл
Эндрю Литтл
Штутгарт
мин
0
Леманн
Йенс Леманн
90
0
Бока
Артур Бока
90
0
Дельпьер
Маттье Дельпьер
90
0
Нидермайер
Георг Нидермайер
90
0
Осорио
Рикардо Осорио
90
0
Кузманович
Здравко Кузманович
59'
59'
75
0
Глеб
Александр Глеб
90
0
Треш
Кристиан Треш
90
0
Руди
Себастьян Руди
16'
16'
90
0
Погребняк
Павел Погребняк
90
0
Какау
Какау
83
Запасные
0
Ульрайх
Свен Ульрайх
0
Таски
Сердар Таски
0
Хильберт
Роберто Хильберт
0
Хитцльшпергер
Томас Хитцльшпергер
0
Гебхарт
Тимо Гебхарт
0
Марика
Чиприан Марика
0
Шибер
Юлиан Шибер