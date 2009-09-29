Матч завершен
Рейнджерс
Глазго
Ново 88
1:4
Матч завершен
Севилья
Севилья
Лоло 51
Адриано 64
Фабиано 71
Кануте 73
Лига чемпионов, 2 тур

Лига чемпионов,

2 тур
29 сент. 2009, 21:45 МСК
29.09.2009, 21:45 МСК
вторник
Йонас Эрикссон
Йонас Эрикссон
Главный Судья
Составы
Рейнджерс
мин
0
МакГрегор
Аллан МакГрегор
90
0
Папач
Саша Папач
90
0
Уэйр
Дэвид Уэйр
90
0
Бугерра
Маджид Бугерра
90
0
Уиттакер
Стивен Уиттакер
90
0
Ротен
Жером Ротен
74
0
Томсон
Кевин Томсон
90
0
Мендеш
Педру Мендеш
90
0
МакКаллох
Ли МакКаллох
75
0
Дэвис
Стивен Дэвис
90
0
Нейсмит
Стивен Нейсмит
90
Запасные
0
Александер
Нил Александер
0
Смит
Стивен Смит
0
Флек
Джон Флек
0
Бойд
Крис Бойд
0
Ново
Начо Ново
88'
0
Миллер
Кенни Миллер
0
Литтл
Эндрю Литтл
Севилья
мин
0
Палоп
Андрес Палоп
90
0
Лоло
Лоло
51'
51'
90
0
Эскюде
Жюльен Эскюде
90
0
Скиллачи
Себастьен Скиллачи
90
0
Конко
Абдулай Конко
90
0
Адриано
Адриано
64'
64'
65
0
Навас
Хесус Навас
90
0
Наварро
Фернандо Наварро
90
0
Зокора
Дидье Зокора
90
0
Фабиано
Луис Фабиано
71'
71'
79
0
Кануте
Фредерик Кануте
73'
73'
76
Запасные
0
Варас
Хави Варас
0
Драгутинович
Ивица Драгутинович
0
Санчес
Серхио Санчес
0
Ромарик
Ромарик
0
Ренато
Ренато
0
Капель
Диего Капель
0
Негредо
Альваро Негредо