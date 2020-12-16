Матч завершен
Гихуэло
Гихуэло
0:1
Матч завершен
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Абдон 73
Кубок Испании, 1/64 финала

Кубок Испании,

1/64 финала

Испания
16 дек. 2020, 21:30 МСК
16.12.2020, 21:30 МСК
среда
События
Составы
Гихуэло
мин
-
C. Ruben
C. Ruben
87
Мальорка
мин
-
Абдон
Абдон
73'
73'
87
-
Баба
Иддрису Баба
87
-
Гамес
Фран Гамес
87