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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Матч завершен
Герта
Берлин
Качар 71
1:0
Матч завершен
Спортинг
Лиссабон
Лига Европы, 6 тур
Лига Европы,
6 тур
16 дек. 2009, 21:00 МСК
16.12.2009, 21:00 МСК
среда
Составы
Герта
мин
0
Дробны
Ярослав Дробны
90
0
Пейчинович
Неманья Пейчинович
90
0
фон Берген
Стив фон Берген
90
0
Янкер
Кристоф Янкер
90
0
Пищек
Лукаш Пищек
90
0
Нику
Максимилиан Нику
90
0
Лустенбергер
Фабиан Лустенбергер
90
0
Сисеро
Сисеро
90
0
Качар
Гойко Качар
71'
71'
86
0
Вихнярек
Артур Вихнярек
69
0
Рамос
Адриан Рамос
90
Запасные
0
Бурхерт
Саша Бурхерт
0
Кака
Кака
0
Раджабали-Фарди
Шервин Раджабали-Фарди
0
Кринге
Флориан Кринге
0
Бигалке
Саша Бигалке
0
Пердедай
Фанол Пердедай
0
Домовчийски
Валерий Домовчийски
Спортинг
мин
0
Патрисиу
Руй Патрисиу
90
0
Грими
Леандро Грими
90
0
Тонел
Тонел
90
0
Карришу
Даниэль Карришу
90
0
Силва
Педро Силва
90
0
Измайлов
Марат Измайлов
46
0
Силва
Адриен Силва
67
0
Моутинью
Жоао Моутинью
72
0
Фернандес
Матиас Фернандес
90
0
Перейринья
Бруну Перейринья
90
0
Салейру
Карлос Салейру
90
Запасные
0
Тьягу
Тьягу
0
Полга
Полга
0
Абел
Абел
0
Канейра
Марку Канейра
0
Вукчевич
Симон Вукчевич
0
Велозу
Мигель Велозу
0
Поштига
Элдер Поштига