Матч завершен
Герта
Берлин
1:2
прошлый матч 2 : 2
Матч завершен
Фортуна
Дюссельдорф
Бундеслига, Финал

Бундеслига,

Финал

Германия
10 мая 2012, 21:30 МСК
10.05.2012, 21:30 МСК
четверг
Составы