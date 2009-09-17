Матч завершен
Герта
Берлин
Пищек 34
1:1
Матч завершен
Вентспилс
Вентспилс
Лига Европы, 1 тур

Лига Европы,

1 тур
17 сент. 2009, 20:00 МСК
17.09.2009, 20:00 МСК
четверг
Алан Уайли
Алан Уайли
Главный Судья
Составы
Герта
мин
0
Дробны
Ярослав Дробны
21
0
Фридрих
Арне Фридрих
90
0
Янкер
Кристоф Янкер
90
0
Бенгтссон
Расмус Бенгтссон
90
0
Пищек
Лукаш Пищек
34'
34'
67
0
Штайн
Марк Штайн
90
0
Нику
Максимилиан Нику
90
0
Сисеро
Сисеро
90
0
Хартманн
Леннарт Хартманн
77
0
Рамос
Адриан Рамос
90
0
Домовчийски
Валерий Домовчийски
90
Запасные
0
Бурхерт
Саша Бурхерт
0
фон Берген
Стив фон Берген
0
Пейчинович
Неманья Пейчинович
0
Дардаи
Пол Дардаи
0
Сезар
Сезар
0
Раффаэл
Раффаэл
Вентспилс
мин
0
Чесновский
Павел Чесновский
90
0
Михадюкc
Павелc Михадюкc
90
0
Дзамперини
Алессандро Дзамперини
90
0
Космачев
Евгений Космачев
90
0
Вишняковс
Алексейс Вишняковс
72
0
Цыгирлаш
Игорь Цыгирлаш
75
0
Жигарев
Юрий Жигарев
86
0
Чиркин
Григорий Чиркин
90
0
Соловьев
Александр Соловьев
90
0
Лайзанс
Юрис Лайзанс
90
Запасные
0
Колинько
Александр Колинько
0
Ндеки
Жан-Поль Ндеки
0
Астафьевс
Виталий Астафьевс
0
Байматов
Азамат Байматов
0
Дедов
Александр Дедов
0
Бутрик
Андрей Бутрик
0
Вишняковс
Эдуард Вишняковс