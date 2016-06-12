Матч завершен
Германия
2:0
Матч завершен
Украина
Чемпионат Европы, 1 тур

Чемпионат Европы,

1 тур
12 июня 2016, 22:00 МСК
12.06.2016, 22:00 МСК
воскресенье
Мартин Аткинсон
Мартин Аткинсон
Главный Судья
Составы