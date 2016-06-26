Матч завершен
Германия
3:0
Матч завершен
Словакия
Чемпионат Европы, 1/8 финала

Чемпионат Европы,

1/8 финала
26 июня 2016, 19:00 МСК
26.06.2016, 19:00 МСК
воскресенье
Шимон Марциняк
Шимон Марциняк
Главный Судья
Составы