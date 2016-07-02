Матч завершен
Германия
1:1
( 6 : 5)
Матч завершен
Италия
Чемпионат Европы, 1/4 финала

Чемпионат Европы,

1/4 финала
2 июля 2016, 22:00 МСК
2.07.2016, 22:00 МСК
суббота
Виктор Кашшаи
Виктор Кашшаи
Главный Судья
Составы