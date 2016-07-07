Матч завершен
Германия
0:2
Матч завершен
Франция
Чемпионат Европы, 1/2 финала

Чемпионат Европы,

1/2 финала
7 июля 2016, 22:00 МСК
7.07.2016, 22:00 МСК
четверг
Никола Риццоли
Никола Риццоли
Главный Судья
Составы