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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Генк
Генк
Саматта 85
1:4
Матч завершен
Зальцбург
Зальцбург
Дака 43
Минамино 45
Хванг 69
Холанд 87
Лига чемпионов, 5 тур
Лига чемпионов,
5 тур
27 нояб. 2019, 23:00 МСК
27.11.2019, 23:00 МСК
среда
Маттиас Гестраниус
Маттиас Гестраниус
Главный Судья
Составы
Генк
мин
17
Грошовски
Патрик Грошовски
59
25
Берге
Сандер Берге
90
6
Деваст
Себастьен Деваст
90
10
Саматта
Мбвана Саматта
85'
85'
90
31
Мехле
Йоаким Мехле
90
11
Пайнтсил
Джозеф Пайнтсил
65
33
Лукуми
Йхон Лукуми
90
2
Де Норре
Каспер Де Норре
90
7
Ито
Дзюня Ито
79
28
Кук
Гаэтан Кук
90
46
Куэста
Карлос Куэста
90
Запасные
26
Вандевордт
Мартен Вандевордт
4
Вутерс
Дрис Вутерс
5
Боржес
Нето Боржес
23
Хаджи
Янис Хаджи
27
Бонгонда
Тео Бонгонда
18
Онаучу
Пол Онаучу
15
Одей
Стефен Одей
Зальцбург
мин
17
Ульмер
Андреас Ульмер
90
16
Юнузович
Златко Юнузович
90
18
Минамино
Такуми Минамино
45'
45'
89
39
Вебер
Максимилиан Вебер
90
9
Хванг
Хи-Чан Хванг
69'
69'
90
14
Собослай
Доминик Собослай
80
6
Онгуене
Жером Онгуене
90
43
Кристенсен
Расмус Кристенсен
90
45
Мвепу
Энок Мвепу
90
20
Дака
Патсон Дака
43'
43'
62
31
Мигел
Карлос Мигел
90
Запасные
23
Кен
Филипп Кен
15
Рамальо
Андре Рамальо
5
Вальчи
Альберт Вальчи
4
Ашимеру
Маджид Ашимеру
37
Окугава
Масайя Окугава
11
Превляк
Смайл Превляк
30
Холанд
Эрлинг Браут Холанд
87'