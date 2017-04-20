Матч завершен
Генк
Генк
Троссард 67
1:1
прошлый матч 2 : 3
Матч завершен
Сельта
Виго
Систо 63
Лига Европы, 1/4 финала

Лига Европы,

1/4 финала
20 апр. 2017, 22:05 МСК
20.04.2017, 22:05 МСК
четверг
Уильям Коллам
Уильям Коллам
Главный Судья
Составы
Генк
мин
70
Райан
Мэтью Райан
90
0
Буффель
Томас Буффель
72
21
Уронен
Йере Уронен
90
41
Кастань
Тимоти Кастань
90
2
Брабец
Якуб Брабец
81
4
Колли
Омар Колли
90
18
Малиновский
Руслан Малиновский
72
24
Посуэло
Алехандро Посуэло
90
27
Берге
Сандер Берге
90
14
Троссард
Леандро Троссард
67'
67'
90
77
Саматта
Мбвана Саматта
90
Запасные
30
Жекерс
Нордин Жекерс
5
Уолш
Сэнди Уолш
3
Настич
Боян Настич
6
Деваст
Себастьен Деваст
9
Бутьюс
Жан-Поль Бутьюс
28
Хейнен
Брайан Хейнен
22
Схрайверс
Сиебе Схрайверс
Сельта
мин
6
Радойя
Неманья Радойя
90
1
Альварес
Серхио Альварес
90
3
Фонтас
Андреу Фонтас
90
22
Кабрал
Густаво Кабрал
90
19
Кастро
Хонни Кастро
90
2
Мальо
Уго Мальо
90
11
Систо
Пионе Систо
63'
63'
90
18
Васс
Даниэль Васс
80
8
Эрнандес
Пабло Эрнандес
90
10
Аспас
Яго Аспас
90
9
Гуидетти
Джон Гуидетти
42
Запасные
27
Вильяр
Иван Вильяр
24
Ронкалья
Факундо Ронкалья
20
Гомес
Серхи Гомес
5
Диас
Марсело Диас
16
Санчес
Хосабед Санчес
7
Бонгонда
Тео Бонгонда
12
Бове
Клаудио Бове