Матч завершен
Генк
Генк
Карелис 8
Бэйли 25
Буффель 61
3:1
Матч завершен
Сассуоло
Сассуоло
Политано 65
Лига Европы, 2 тур

Лига Европы,

2 тур
29 сент. 2016, 22:05 МСК
29.09.2016, 22:05 МСК
четверг
Лиран Лиани
Лиран Лиани
Главный Судья
Составы
Генк
мин
10
Сушич
Тино-Свен Сушич
82
1
Бизот
Марко Бизот
90
5
Уолш
Сэнди Уолш
90
3
Настич
Боян Настич
90
2
Брабец
Якуб Брабец
90
4
Колли
Омар Колли
90
25
Ндиди
Онини Ндиди
90
24
Посуэло
Алехандро Посуэло
90
19
Буффель
Томас Буффель
61'
61'
87
7
Карелис
Николас Карелис
8'
8'
75
31
Бэйли
Леон Бэйли
25'
25'
90
Запасные
30
Жекерс
Нордин Жекерс
41
Кастань
Тимоти Кастань
6
Деваст
Себастьен Деваст
8
Кумордзи
Беннард Кумордзи
28
Хейнен
Брайан Хейнен
14
Троссард
Леандро Троссард
77
Саматта
Мбвана Саматта
Сассуоло
мин
47
Консильи
Андреа Консильи
90
6
Пеллегрини
Лоренцо Пеллегрини
66
13
Пелузо
Федерико Пелузо
90
15
Ачерби
Франческо Ачерби
90
55
Летшерт
Тимо Летшерт
90
20
Лирола
Поль Лирола
90
4
Маньянелли
Франческо Маньянелли
90
8
Бьондини
Давиде Бьондини
59
16
Политано
Маттео Политано
65'
65'
90
11
Дефрель
Грегор Дефрель
90
27
Риччи
Федерико Риччи
79
Запасные
79
Пеголо
Джанлука Пеголо
1
Помини
Альберто Помини
98
Адьяпонг
Клод Адьяпонг
22
Маццителли
Лука Маццителли
31
Капуто
Симоне Капуто
33
Франкини
Симоне Франкини
90
Рагуса
Антонио Рагуса