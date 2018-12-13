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Генк VS Сарпсборг 08
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Генк - Сарпсборг 08: 13 декабря 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Генк
Генк
Гано 3
Пайнтсил 5
Берге 64
Айду 67
4:0
Генк - Сарпсборг 08: 13 декабря 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Сарпсборг 08
Сарпсборг
Лига Европы, 6 тур
Лига Европы,
6 тур
13 дек. 2018, 20:55 МСК
13.12.2018, 20:55 МСК
четверг
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Составы
Генк
мин
1
Вукович
Дэнни Вукович
90
21
Уронен
Йере Уронен
90
6
Деваст
Себастьен Деваст
90
31
Мехле
Йоаким Мехле
90
45
Айду
Джозеф Айду
67'
67'
90
24
Посуэло
Алехандро Посуэло
90
25
Берге
Сандер Берге
64'
64'
90
15
Сек
Ибрахима Сек
90
11
Пайнтсил
Джозеф Пайнтсил
5'
5'
90
93
Гано
Зинхо Гано
3'
3'
90
14
Троссард
Леандро Троссард
90
Запасные
30
Жекерс
Нордин Жекерс
-
3
Настич
Боян Настич
-
4
Вутерс
Дрис Вутерс
-
18
Малиновский
Руслан Малиновский
-
28
Хейнен
Брайан Хейнен
-
10
Саматта
Мбвана Саматта
-
77
Ндонгала
Дьюмерси Ндонгала
-
Сарпсборг 08
мин
78
Васютин
Александр Васютин
90
16
Томассен
Йоахим Томассен
90
3
Хорн
Йорген Хорн
90
6
Тамм
Йоонас Тамм
90
8
Нильсен
Матти-Лунд Нильсен
90
7
Халворсен
Оле-Йорген Халворсен
90
10
Хайнц
Тобиас Хайнц
90
17
Закариассен
Кристоффер Закариассен
90
27
Мухаммед
Рашад Мухаммед
90
22
Твейта
Йон-Хелге Твейта
90
69
Мортенсен
Патрик Мортенсен
90
Запасные
31
Фалч
Аслак Фалч
-
77
Аскар
Амин Аскар
-
23
Сингх
Хармит Сингх
-
11
Йоргенсен
Йоаким Йоргенсен
-
45
Ларсен
Кристоффер Ларсен
-
События
Матч окончен 4:0
ГОЛ! 4:0
Джозеф Айду
67'
ГОЛ! 3:0
Сандер Берге
64'
Желтая карточка
Йере Уронен
28'
ГОЛ! 2:0
Джозеф Пайнтсил
5'
ГОЛ! 1:0
Зинхо Гано
3'
Прошлые матчи
13.12.2018
13 дек. 2018
чт
20:55
Генк
4 : 0
Сарпсборг 08
13.12.2018
13 дек. 2018
чт
20:55
Генк
4
Сарпсборг 08
0
04.10.2018
04 окт. 2018
чт
22:00
Сарпсборг 08
3 : 1
Генк
04.10.2018
04 окт. 2018
чт
22:00
Сарпсборг 08
3
Генк
1
Новости
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