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Материалы
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Баскетбол
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Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Генк
Генк
0:0
Матч завершен
Наполи
Неаполь
Лига чемпионов, 2 тур
Лига чемпионов,
2 тур
2 окт. 2019, 19:55 МСК
2.10.2019, 19:55 МСК
среда
Иштван Ковач
Иштван Ковач
Главный Судья
Составы
Генк
мин
21
Уронен
Йере Уронен
90
27
Бонгонда
Тео Бонгонда
89
17
Грошовски
Патрик Грошовски
90
25
Берге
Сандер Берге
90
10
Саматта
Мбвана Саматта
90
23
Хаджи
Янис Хаджи
90
31
Мехле
Йоаким Мехле
90
33
Лукуми
Йхон Лукуми
90
7
Ито
Дзюня Ито
90
28
Кук
Гаэтан Кук
90
46
Куэста
Карлос Куэста
90
Запасные
26
Вандевордт
Мартен Вандевордт
6
Деваст
Себастьен Деваст
4
Вутерс
Дрис Вутерс
8
Хейнен
Брайан Хейнен
11
Пайнтсил
Джозеф Пайнтсил
2
Де Норре
Каспер Де Норре
18
Онаучу
Пол Онаучу
Наполи
мин
7
Кальехон
Хосе Кальехон
90
44
Манолас
Костас Манолас
90
5
Аллан
Аллан
90
26
Кулибали
Калиду Кулибали
90
99
Милик
Аркадиуш Милик
72
1
Мерет
Алекс Мерет
90
6
Мариу Руй
Мариу Руй
33
8
Руис
Фабиан Руис
90
11
Лосано
Ирвинг Лосано
90
12
Эльмас
Эльйиф Эльмас
58
22
Ди Лоренцо
Джованни Ди Лоренцо
90
Запасные
25
Оспина
Давид Оспина
2
Малку
Кевин Малку
13
Луперто
Себастьяно Луперто
14
Мертенс
Дрис Мертенс
34
Юнес
Армин Юнес
20
Зелински
Петр Зелински
9
Льоренте
Фернандо Льоренте