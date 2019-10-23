Матч завершен
Генк
Генк
Одей 88
1:4
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Окслэд-Чемберлен 2
Окслэд-Чемберлен 57
Мане 77
Салах 87
Лига чемпионов, 3 тур

Лига чемпионов,

3 тур
23 окт. 2019, 22:00 МСК
23.10.2019, 22:00 МСК
среда
Составы
Генк
мин
28
Кук
Гаэтан Кук
90
31
Мехле
Йоаким Мехле
90
21
Уронен
Йере Уронен
90
33
Лукуми
Йхон Лукуми
90
46
Куэста
Карлос Куэста
90
25
Берге
Сандер Берге
90
8
Хейнен
Брайан Хейнен
90
27
Бонгонда
Тео Бонгонда
90
18
Онаучу
Пол Онаучу
90
10
Саматта
Мбвана Саматта
90
7
Ито
Дзюня Ито
90
Запасные
26
Вандевордт
Мартен Вандевордт
6
Деваст
Себастьен Деваст
17
Грошовски
Патрик Грошовски
23
Хаджи
Янис Хаджи
2
Де Норре
Каспер Де Норре
77
Ндонгала
Дьюмерси Ндонгала
15
Одей
Стефен Одей
88'
Ливерпуль
мин
1
Алисон
Алисон
90
6
Ловрен
Деян Ловрен
90
4
ван Дейк
Вирджил ван Дейк
90
26
Робертсон
Эндрю Робертсон
90
7
Милнер
Джеймс Милнер
90
3
Фабиньо
Фабиньо
90
10
Мане
Садио Мане
77'
77'
90
8
Кейта
Наби Кейта
90
9
Фирмино
Роберто Фирмино
90
15
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
2'
57'
2', 57'
90
11
Салах
Мохамед Салах
87'
87'
90
Запасные
13
Адриан
Адриан
12
Гомес
Джо Гомес
14
Хендерсон
Джордан Хендерсон
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
20
Лаллана
Адам Лаллана
27
Ориги
Дивок Ориги
24
Брустер
Риан Брустер