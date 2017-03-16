Матч завершен
Генк
Генк
Кастань 20
1:1
прошлый матч 5 : 2
Матч завершен
Гент
Гент
Верстраэт 84
Лига Европы, 1/8 финала

Лига Европы,

1/8 финала
16 марта 2017, 21:00 МСК
16.03.2017, 21:00 МСК
четверг
Альберто Ундиано Мальенко
Альберто Ундиано Мальенко
Главный Судья
Составы
Генк
мин
70
Райан
Мэтью Райан
90
18
Малиновский
Руслан Малиновский
90
21
Уронен
Йере Уронен
81
41
Кастань
Тимоти Кастань
20'
20'
90
2
Брабец
Якуб Брабец
90
4
Колли
Омар Колли
90
19
Буффель
Томас Буффель
74
9
Бутьюс
Жан-Поль Бутьюс
90
24
Посуэло
Алехандро Посуэло
45
27
Берге
Сандер Берге
90
77
Саматта
Мбвана Саматта
90
Запасные
30
Жекерс
Нордин Жекерс
5
Уолш
Сэнди Уолш
6
Деваст
Себастьен Деваст
32
Янссенс
Кристоф Янссенс
8
Кумордзи
Беннард Кумордзи
22
Схрайверс
Сиебе Схрайверс
14
Троссард
Леандро Троссард
Гент
мин
91
Калинич
Ловре Калинич
90
13
Митрович
Стефан Митрович
90
4
Жиго
Самуэль Жиго
90
29
де Смет
Тибо де Смет
90
27
Саймон
Мозес Саймон
90
40
Рабиу
Ибрагим Рабиу
90
19
Деягер
Брехт Деягер
90
7
Кулибали
Калифа Кулибали
90
32
Фоке
Томас Фоке
90
24
Пербе
Жереми Пербе
62
18
Калу
Самуэль Калу
90
Запасные
1
Ринне
Якоб Ринне
55
Гершон
Рами Гершон
39
Бюрссенс
Андреас Бюрссенс
33
Верстраэт
Луи Верстраэт
84'
35
Абделали
Яссин Абделали
34
Вален
Данте Вален
31
Кабангу
Элтон Кабангу