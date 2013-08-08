Гефле - Карабах: 08 августа 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Гефле
Евле
0:2
Первый матч 0:1

Гефле - Карабах: 08 августа 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Карабах
Агдам
Лига Европы, 3 раунд

Лига Европы,

3 раунд
8 авг. 2013, 20:00 МСК
8.08.2013, 20:00 МСК
четверг
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События
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Предварительный состав

Карабах
мин
8
Мичел
Мичел
14
Садыгов
Рашад Садыгов
55
Гусейнов
Бадави Гусейнов
5
Медведев
Максим Медведев
1
Бегович
Асмир Бегович
10
Кинтана
Дани Кинтана
11
Эмрели
Махир Эмрели
12
Махаммадалиев
Шахруддин Махаммадалиев
3
Аилтон
Аилтон
17
Зубир
Абделлах Зубир
18
Иббрахимли
Исмаил Иббрахимли
Запасные
23
Реррас
Файкал Реррас
-
4
Маммадов
Рахиль Маммадов
-
9
Хайме
Хайме
-
20
Алмейда
Ричард Алмейда
-
99
Гуйе
Магайе Гуйе
-

События

Матч окончен 0:2

Прошлые матчи

08.08.2013 08 авг. 2013 чт 20:00
Гефле
0 : 2
Карабах
08.08.2013 08 авг. 2013 чт 20:00
Гефле
0
Карабах
2
01.08.2013 01 авг. 2013 чт 19:00
Карабах
1 : 0
Гефле
01.08.2013 01 авг. 2013 чт 19:00
Карабах
1
Гефле
0

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