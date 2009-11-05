Матч завершен
Гамбург
Гамбург
0:0
Матч завершен
Селтик
Глазго
Лига Европы, 4 тур

Лига Европы,

4 тур
5 нояб. 2009, 21:00 МСК
5.11.2009, 21:00 МСК
четверг
Карлос Веласко Карбальо
Карлос Веласко Карбальо
Главный Судья
Составы
Гамбург
мин
0
Рост
Франк Рост
90
0
Аого
Деннис Аого
90
0
Матейсен
Йорис Матейсен
90
0
Розегнал
Давид Розегнал
90
0
Ринкон
Томас Ринкон
90
0
Янсен
Марсель Янсен
83
0
Зе Роберто
Зе Роберто
90
0
Яролим
Давид Яролим
90
0
Элиа
Эльеро Элиа
90
0
Питройпа
Джонатан Питройпа
87
0
Берг
Маркус Берг
90
Запасные
0
Хесль
Вольфганг Хесль
0
Шульц
Кай-Фабиан Шульц
0
Теше
Роберт Теше
0
Троховски
Петр Троховски
0
Таварес
Микаэль Таварес
0
Торун
Тунай Торун
Селтик
мин
0
Залушка
Лукаш Залушка
90
0
Фокс
Даниэль Фокс
90
0
Ловенс
Гленн Ловенс
90
0
Колдуэлл
Гэри Колдуэлл
90
0
Хинкель
Андреас Хинкель
90
0
МакГиди
Эйден МакГиди
59
0
Н'Гуэмо
Ландри Н'Гуэмо
90
0
Кросас
Марк Кросас
90
0
Робсон
Бэрри Робсон
75
0
Самарас
Георгиос Самарас
90
0
Макдональд
Скотт Макдональд
59
Запасные
0
Нейлор
Ли Нейлор
0
Уилсон
Марк Уилсон
0
МакМанус
Стивен МакМанус
0
МакГинн
Нилл МакГинн
0
МакКурт
Пэдди МакКурт
0
Фортуне
Марк-Антуан Фортуне