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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Галатасарай
Стамбул
0:1
Матч завершен
Реал
Мадрид
Кроос 18
Лига чемпионов, 3 тур
Лига чемпионов,
3 тур
22 окт. 2019, 22:00 МСК
22.10.2019, 22:00 МСК
вторник
Составы
Галатасарай
мин
1
Муслера
Фернандо Муслера
90
15
Донк
Райан Донк
90
55
Нагатомо
Юто Нагатомо
90
22
Мариано
Феррейра Фильо Мариано
90
27
Люиндама
Кристиан Люиндама
90
45
Маркан
Маркан
90
10
Бельханда
Юнес Бельханда
90
92
Н'Зонзи
Стивен Н'Зонзи
90
6
Сери
Жан Мишель Сери
90
11
Бабел
Райан Бабел
90
23
Андоне
Флорин Андоне
90
Запасные
34
Кочук
Окан Кочук
2
Озбайраклы
Шенер Озбайраклы
89
Фегули
Софиан Фегули
8
Инан
Селчук Инан
19
Байрам
Омер Байрам
7
Бюйюк
Адем Бюйюк
97
Мор
Эмре Мор
Реал
мин
13
Куртуа
Тибо Куртуа
90
4
Рамос
Серхио Рамос
90
12
Марсело
Марсело
90
5
Варан
Рафаэль Варан
90
2
Карвахаль
Даниэль Карвахаль
90
8
Кроос
Тони Кроос
18'
18'
90
7
Азар
Эден Азар
90
14
Каземиро
Каземиро
90
15
Вальверде
Федерико Вальверде
90
9
Бензема
Карим Бензема
90
27
Родриго
Родриго
90
Запасные
1
Ареоля
Альфонсе Ареоля
23
Менди
Ферлан Менди
3
Милитао
Эдер Милитао
22
Иско
Иско
16
Родригес
Хамес Родригес
18
Йович
Лука Йович
25
Жуниор
Винисиус Жуниор