Матч завершен
Галатасарай
Стамбул
Бюйюк 11
1:1
Матч завершен
Брюгге
Брюгге
Дьятта 90
Лига чемпионов, 5 тур

Лига чемпионов,

5 тур
26 нояб. 2019, 20:55 МСК
26.11.2019, 20:55 МСК
вторник
Иван Кружляк
Иван Кружляк
Главный Судья
Составы
Галатасарай
мин
1
Муслера
Фернандо Муслера
90
15
Донк
Райан Донк
90
89
Фегули
Софиан Фегули
90
10
Бельханда
Юнес Бельханда
87
55
Нагатомо
Юто Нагатомо
90
22
Мариано
Феррейра Фильо Мариано
90
99
Лемина
Марио Лемина
90
6
Сери
Жан Мишель Сери
90
7
Бюйюк
Адем Бюйюк
11'
11'
90
19
Байрам
Омер Байрам
80
45
Маркан
Маркан
90
Запасные
34
Кочук
Окан Кочук
40
Байрам
Эмин Байрам
8
Инан
Селчук Инан
46
Гюней
Гекай Гюней
97
Мор
Эмре Мор
41
Ярдимчи
Эренджан Ярдимчи
Брюгге
мин
88
Миньоле
Симон Миньоле
90
26
Ритс
Матс Ритс
46
17
Дели
Симон Дели
90
3
Баланта
Эдер Баланта
90
44
Мехеле
Брэндон Мехеле
90
20
Ванакен
Ханс Ванакен
90
18
Рикка
Федерико Рикка
90
77
Мата
Клинтон Мата
90
42
Деннис
Эммануэль Деннис
58
80
Опенда
Луа Опенда
77
11
Дьятта
Крепин Дьятта
90'
90'
90
Запасные
22
Хорват
Этан Хорват
2
Соболь
Эдуард Соболь
5
Коссуну
Одилон Коссуну
90
Де Кетеларе
Шарль Де Кетеларе
16
Схрайверс
Сиебе Схрайверс
14
Окереке
Давид Окереке
35
Тау
Перси Тау