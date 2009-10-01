Матч завершен
Галатасарай
Стамбул
Барош 63
1:1
Матч завершен
Штурм
Грац
Байхлер 45
Лига Европы, 2 тур

Лига Европы,

2 тур
1 окт. 2009, 22:05 МСК
1.10.2009, 22:05 МСК
четверг
Составы
Галатасарай
мин
0
Франко
Леонардо Франко
90
0
Четин
Сервет Четин
90
0
Сариоглу
Сабри Сариоглу
90
0
Ашык
Эмре Ашык
90
0
Балта
Хакан Балта
90
0
Элано
Элано
90
0
Топал
Мехмет Топал
77
0
Акман
Айхан Акман
61
0
Туран
Арда Туран
90
0
Кейта
Абдул-Кадер Кейта
90
0
Барош
Милан Барош
63'
63'
86
Запасные
0
Эрчетин
Айкут Эрчетин
0
Учар
Угур Учар
0
Эркин
Джанер Эркин
0
Йилмаз
Айдын Йилмаз
0
Кьюэлл
Гарри Кьюэлл
0
Сарп
Мустафа Сарп
0
Нонда
Шабани Нонда
Штурм
мин
0
Гратцей
Кристиан Гратцей
90
0
Канделаки
Илья Канделаки
90
0
Зоннляйтнер
Марио Зоннляйтнер
90
0
Шильденфельд
Гордон Шильденфельд
90
0
Эренрайх
Мартин Эренрайх
90
0
Буква
Харис Буква
76
0
Яншер
Якоб Яншер
90
0
Вебер
Мануэль Вебер
90
0
Глинка
Петр Глинка
90
0
Муратович
Самир Муратович
90
0
Байхлер
Даниэль Байхлер
45'
45'
89
Запасные
0
Луксе
Андреас Луксе
0
Таушманн
Лука Таушманн
0
Преттенталер
Марк Преттенталер
0
Клем
Кристиан Клем
0
Фода
Сандро Фода
0
Лаврич
Клемен Лаврич
0
Хасслер
Доминик Хасслер