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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Фулхэм
Лондон
Хангеланд 23
1:1
Матч завершен
Рома
Рим
Андреолли 90
Лига Европы, 3 тур
Лига Европы,
3 тур
22 окт. 2009, 22:05 МСК
22.10.2009, 22:05 МСК
четверг
Пол Аллертс
Пол Аллертс
Главный Судья
Составы
Фулхэм
мин
0
Шварцер
Марк Шварцер
90
0
Кончески
Пол Кончески
46
0
Хьюз
Аарон Хьюз
90
0
Бэйрд
Крис Бэйрд
90
0
Хангеланд
Бреде Хангеланд
23'
23'
90
0
Келли
Стефен Келли
90
0
Грининг
Джонатан Грининг
90
0
Гера
Золтан Гера
90
0
Риисе
Бьорн Хельге Риисе
76
0
Замора
Бобби Замора
62
0
Камара
Диоманси Камара
90
Запасные
0
Стокдейл
Дэвид Стокдейл
0
Пэйнтсил
Джон Пэйнтсил
0
Смоллинг
Крис Смоллинг
0
Дафф
Дэмьен Дафф
0
Демпси
Клинт Демпси
0
Невланд
Эрик Невланд
Рома
мин
0
Дони
Дони
90
0
Риисе
Йон-Арне Риисе
90
0
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
90
0
Мексес
Филипп Мексес
90
0
Андреолли
Марко Андреолли
90'
90'
90
0
Губерти
Стефано Губерти
90
0
Де Росси
Даниэле Де Росси
90
0
Бриги
Маттео Бриги
46
0
Таддеи
Родриго Таддеи
64
0
Окака-Чука
Стефано Окака-Чука
46
0
Менез
Жереми Менез
90
Запасные
0
Лобонц
Богдан Лобонц
0
Кассетти
Марко Кассетти
0
Перротта
Симоне Перротта
0
Писарро
Давид Писарро
0
Вучинич
Мирко Вучинич