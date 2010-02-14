Матч завершен
Фулхэм
Лондон
4:0
Матч завершен
Ноттс Каунти
Ноттингем
Кубок Англии, 1/8 финала

Кубок Англии,

1/8 финала

Англия
14 февр. 2010, 18:00 МСК
14.02.2010, 18:00 МСК
воскресенье
Составы