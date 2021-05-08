Фулхэм - Бернли: 08 мая 2021 смотреть онлайн

Фулхэм
Лондон
-:-

Фулхэм - Бернли: 08 мая 2021 смотреть онлайн

Бернли
Бернли
АПЛ, 35 тур

АПЛ,

35 тур

Англия
8 мая 2021, 17:00 МСК
8.05.2021, 17:00 МСК
суббота
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Предварительный состав

Фулхэм
мин
-
Лемина
Марио Лемина
-
Лофтус-Чик
Рубен Лофтус-Чик
-
Лукман
Адемола Лукман
-
Андерсен
Йоахим Андерсен
Бернли
мин
1
Поп
Ник Поп
23
Питерс
Эрик Питерс
6
Ми
Бен Ми
5
Тарковски
Джеймс Тарковски
2
Лоутон
Мэттью Лоутон
11
Макнил
Дуайт Макнил
18
Вествуд
Эшли Вествуд
8
Браунхилл
Джош Браунхилл
7
Гудмундссон
Йоханн Берг Гудмундссон
9
Вуд
Крис Вуд
27
Выдра
Матей Выдра
Запасные
15
Пикок-Фаррел
Бэйли Пикок-Фаррел
-
26
Бардсли
Филлип Бардсли
-
28
Лонг
Кевин Лонг
-
34
Данн
Джимми Данн
-
31
Нарти
Ричард Нарти
-
16
Стивенс
Дейл Стивенс
-
41
Бенсон
Джош Бенсон
-
19
Родригес
Джей Родригес
-
12
Брэди
Робби Брэди
-

Прошлые матчи

17.02.2021 17 февр. 2021 ср 21:00
Бернли
1 : 1
Фулхэм
17.02.2021 17 февр. 2021 ср 21:00
Бернли
1
Фулхэм
1
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 17:30
Фулхэм
0 : 3
Бернли
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 17:30
Фулхэм
0
Бернли
3
12.01.2019 12 янв. 2019 сб 18:00
Бернли
2 : 1
Фулхэм
12.01.2019 12 янв. 2019 сб 18:00
Бернли
2
Фулхэм
1
26.08.2018 26 авг. 2018 вс 18:00
Фулхэм
4 : 2
Бернли
26.08.2018 26 авг. 2018 вс 18:00
Фулхэм
4
Бернли
2
09.02.2010 09 февр. 2010 вт 23:00
Фулхэм
3 : 0
Бернли
09.02.2010 09 февр. 2010 вт 23:00
Фулхэм
3
Бернли
0
12.12.2009 12 дек. 2009 сб 18:00
Бернли
1 : 1
Фулхэм
12.12.2009 12 дек. 2009 сб 18:00
Бернли
1
Фулхэм
1

Новости

Мужчины в костюмах проникли на стадион «Фулхэма» и закрепили под тумбой для ТВ телефон. Возможно, чтобы подслушать Рио Фердинанда
#АПЛ
09 марта, 18:31
Как же классно Виллиан дебютировал за «Арсенал»: отдал три голевые (у Озила столько же за прошлый сезон)
#Виллиан
12 сентября 2020, 16:28
На разминке «Арсенала» потолкались два игрока – их разнимали несколько человек
1
#Арсенал
12 сентября 2020, 15:57
1
Самый дорогой матч в мире сыгран в Чемпионшипе. «Фулхэм» вернулся в АПЛ и получил 135 млн 💰
2
#Фулхэм
05 августа 2020, 02:42
2
Перенес смерти сестры и друга, ломал челюсть и ребра, дрался, экономил на купонах, рыбачил и читал рэп. Демпси − 🗿
1
#Клинт Демпси
15 апреля 2020, 16:06
1
# Новости матча
У Бэйла дубль и голевая в матче против «Бернли». Он набрал 7 очков по «гол+пас» в последних четырех играх
28 февраля, 20:03
«Ливерпуль» проиграл «Бернли». Так прервалась 68-матчевая домашняя серия клуба без поражений
22 января, 01:00
«Касымпаша» взяла в аренду Дринкуотера. В последний раз он играл в официальном матче в феврале 2020-го
18 января, 18:36
«Манчестер Юнайтед» впервые с 2013-го идет первым в АПЛ после 17 матчей. Тогда клуб стал чемпионом
13 января, 10:38
АПЛ поменяла соперника «Тоттенхэму» – сыграет с «Фулхэмом» вместо «Астон Виллы»
11 января, 16:06
В «Фулхэме» случилась вспышка коронавируса. Игра с «Тоттенхэмом» перенесена
30 декабря 2020, 20:30
«Шеффилд» снова проиграл. В этом сезоне АПЛ у него ни одной победы
29 декабря 2020, 23:03
В «Шеффилде» вспышка коронавируса
29 декабря 2020, 20:50