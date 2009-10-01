Матч завершен
Фулхэм
Лондон
Мерфи 57
1:0
Матч завершен
Базель
Базель
Лига Европы, 2 тур

Лига Европы,

2 тур
1 окт. 2009, 22:05 МСК
1.10.2009, 22:05 МСК
четверг
Михаэль Вайнер
Михаэль Вайнер
Главный Судья
Составы
Фулхэм
мин
0
Шварцер
Марк Шварцер
90
0
Кончески
Пол Кончески
90
0
Бэйрд
Крис Бэйрд
90
0
Смоллинг
Крис Смоллинг
90
0
Келли
Стефен Келли
90
0
Демпси
Клинт Демпси
90
0
Мерфи
Дэнни Мерфи
57'
57'
90
0
Грининг
Джонатан Грининг
90
0
Риисе
Бьорн Хельге Риисе
90
0
Замора
Бобби Замора
90
0
Джонсон
Энди Джонсон
90
Запасные
0
Пэйнтсил
Джон Пэйнтсил
0
Хьюз
Аарон Хьюз
0
Андерсон
Джое Андерсон
0
Гера
Золтан Гера
0
Сандерс
Мэттью Сандерс
0
Камара
Диоманси Камара
0
Невланд
Эрик Невланд
Базель
мин
0
Шахин
Серкан Шахин
90
0
Коcтанцо
Франко Коcтанцо
90
0
Атан
Чагдаш Атан
90
0
Сафари
Беранг Сафари
90
0
Абрахам
Давид Абрахам
69
0
Штокер
Валентин Штокер
90
0
Желаберт
Маркос Желаберт
86
0
Хуггель
Бенджамин Хуггель
90
0
Фрай
Александр Фрай
90
0
Карлитуш
Карлитуш
82
0
Штреллер
Марко Штреллер
90
Запасные
0
Коломба
Массимо Коломба
0
Чипперфилд
Скотт Чипперфилд
0
Ферати
Бег Ферати
0
Да Силва
Антонио Да Силва
0
Шакири
Джердан Шакири
0
Кабрал
Кабрал
0
Альмерарес
Федерико Альмерарес