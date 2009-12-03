Матч завершен
Фулхэм
Лондон
Гера 14
1:0
Матч завершен
ЦСКА
София
Лига Европы, 5 тур

Лига Европы,

5 тур
3 дек. 2009, 23:05 МСК
3.12.2009, 23:05 МСК
четверг
Павел Кристиан Балай
Павел Кристиан Балай
Главный Судья
Составы
Фулхэм
мин
0
Шварцер
Марк Шварцер
90
0
Бэйрд
Крис Бэйрд
90
0
Хангеланд
Бреде Хангеланд
46
0
Смоллинг
Крис Смоллинг
90
0
Келли
Стефен Келли
90
0
Пэйнтсил
Джон Пэйнтсил
90
0
Дэйвис
Саймон Дэйвис
70
0
Мерфи
Дэнни Мерфи
78
0
Гера
Золтан Гера
14'
14'
90
0
Риисе
Бьорн Хельге Риисе
90
0
Замора
Бобби Замора
90
Запасные
0
Стокдейл
Дэвид Стокдейл
0
Хьюз
Аарон Хьюз
0
Бриггс
Мэттью Бриггс
0
Дафф
Дэмьен Дафф
0
Демпси
Клинт Демпси
0
Сандерс
Мэттью Сандерс
0
Увезу
Майкл Увезу
ЦСКА
мин
0
Чавдаров
Здравко Чавдаров
90
0
Стоянов
Костадин Стоянов
90
0
Минев
Йордан Минев
90
0
Виданов
Павел Виданов
90
0
Иванов
Иван Иванов
63
0
Попов
Апостол Попов
90
0
Янчев
Тодор Янчев
90
0
Тодоров
Йордан Тодоров
72
0
Мороз
Викторс Мороз
90
0
Тимонов
Тодор Тимонов
54
0
Делев
Спас Делев
90
Запасные
0
Петров
Ивайло Петров
0
Бранеков
Александр Бранеков
0
Баез
Хьюго Баез
0
Манчев
Николай Манчев
0
Янев
Коста Янев
0
Мариньо
Руй Мариньо
0
Платини
Мичел Платини