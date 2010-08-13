ФСВ Франкфурт - Падерборн: 13 августа 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
ФСВ Франкфурт
Франкфурт
2:0

ФСВ Франкфурт - Падерборн: 13 августа 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Падерборн
Падерборн
Кубок Германии, 1/32 финала

Кубок Германии,

1/32 финала

Германия
13 авг. 2010, 20:00 МСК
13.08.2010, 20:00 МСК
пятница
Составы
События
Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Падерборн
мин
17
Цингерле
Леопольд Цингерле
25
Дрегер
Мохамед Дрегер
29
Коллинс
Джамилу Коллинс
20
Янс
Лоран Янс
19
Сабири
Абдельхамид Сабири
22
Антви-Адджей
Кристофер Антви-Адджей
39
Василиадис
Себастьян Василиадис
15
Килиан
Давид Килиан
7
Риттер
Марлон Риттер
18
Србени
Деннис Србени
11
Михель
Свен Михель
Запасные
21
Хут
Янник Хут
-
38
Хольтманн
Геррит Хольтманн
-
6
Фридьоунссон
Самюэль Фридьоунссон
-
26
Эванс
Энтони Эванс
-
12
Билогревич
Доминик Билогревич
-
32
Ястржембски
Деннис Ястржембски
-
9
Прегер
Кай Прегер
-
30
Мамба
Штрели Мамба
-
31
Золински
Бен Золински
-

События

Матч окончен 2:0

Прошлые матчи

13.08.2010 13 авг. 2010 пт 20:00
ФСВ Франкфурт
2 : 0
Падерборн
13.08.2010 13 авг. 2010 пт 20:00
ФСВ Франкфурт
2
Падерборн
0

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