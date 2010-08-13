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Кубок Германии
ФСВ Франкфурт VS Падерборн
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ФСВ Франкфурт - Падерборн: 13 августа 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
ФСВ Франкфурт
Франкфурт
2:0
ФСВ Франкфурт - Падерборн: 13 августа 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Падерборн
Падерборн
Кубок Германии, 1/32 финала
Кубок Германии,
1/32 финала
Германия
13 авг. 2010, 20:00 МСК
13.08.2010, 20:00 МСК
пятница
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Падерборн
мин
17
Цингерле
Леопольд Цингерле
25
Дрегер
Мохамед Дрегер
29
Коллинс
Джамилу Коллинс
20
Янс
Лоран Янс
19
Сабири
Абдельхамид Сабири
22
Антви-Адджей
Кристофер Антви-Адджей
39
Василиадис
Себастьян Василиадис
15
Килиан
Давид Килиан
7
Риттер
Марлон Риттер
18
Србени
Деннис Србени
11
Михель
Свен Михель
Запасные
21
Хут
Янник Хут
-
38
Хольтманн
Геррит Хольтманн
-
6
Фридьоунссон
Самюэль Фридьоунссон
-
26
Эванс
Энтони Эванс
-
12
Билогревич
Доминик Билогревич
-
32
Ястржембски
Деннис Ястржембски
-
9
Прегер
Кай Прегер
-
30
Мамба
Штрели Мамба
-
31
Золински
Бен Золински
-
События
Матч окончен 2:0
Прошлые матчи
13.08.2010
13 авг. 2010
пт
20:00
ФСВ Франкфурт
2 : 0
Падерборн
13.08.2010
13 авг. 2010
пт
20:00
ФСВ Франкфурт
2
Падерборн
0
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