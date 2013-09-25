ФСВ Франкфурт - Ингольштадт: 25 сентября 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
ФСВ Франкфурт
Франкфурт
0:2

ФСВ Франкфурт - Ингольштадт: 25 сентября 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Ингольштадт
Ингольштадт
Кубок Германии, 2 раунд

Кубок Германии,

2 раунд

Германия
25 сент. 2013, 20:00 МСК
25.09.2013, 20:00 МСК
среда
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События

Матч окончен 0:2

Прошлые матчи

25.09.2013 25 сент. 2013 ср 20:00
ФСВ Франкфурт
0 : 2
Ингольштадт
25.09.2013 25 сент. 2013 ср 20:00
ФСВ Франкфурт
0
Ингольштадт
2

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