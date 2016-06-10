Матч завершен
Франция
2:1
Матч завершен
Румыния
Чемпионат Европы, 1 тур

Чемпионат Европы,

1 тур
10 июня 2016, 22:00 МСК
10.06.2016, 22:00 МСК
пятница
Виктор Кашшаи
Виктор Кашшаи
Главный Судья
Составы