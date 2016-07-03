Матч завершен
Франция
5:2
Матч завершен
Исландия
Чемпионат Европы, 1/4 финала

Чемпионат Европы,

1/4 финала
3 июля 2016, 22:00 МСК
3.07.2016, 22:00 МСК
воскресенье
Бьорн Куйперс
Бьорн Куйперс
Главный Судья
Составы