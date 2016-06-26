Матч завершен
Франция
2:1
Матч завершен
Ирландия
Чемпионат Европы, 1/8 финала

Чемпионат Европы,

1/8 финала
26 июня 2016, 16:00 МСК
26.06.2016, 16:00 МСК
воскресенье
Никола Риццоли
Никола Риццоли
Главный Судья
Составы