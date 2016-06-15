Матч завершен
Франция
2:0
Матч завершен
Албания
Чемпионат Европы, 2 тур

Чемпионат Европы,

2 тур
15 июня 2016, 22:00 МСК
15.06.2016, 22:00 МСК
среда
Уильям Коллам
Уильям Коллам
Главный Судья
Составы