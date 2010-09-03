Франция - Белоруссия: 03 сентября 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Франция
0:1

Франция - Белоруссия: 03 сентября 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Белоруссия
Чемпионат Европы, 1 тур

Чемпионат Европы,

1 тур
3 сент. 2010, 22:00 МСК
3.09.2010, 22:00 МСК
пятница
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Предварительный состав

Франция
мин
1
Льорис
Уго Льорис
4
Варан
Рафаэль Варан
21
Эрнандес
Люка Эрнандес
3
Кимпембе
Преснел Кимпембе
2
Павар
Бенжамен Павар
17
Сиссоко
Мусса Сиссоко
6
Погба
Поль Погба
14
Рабьо
Адриан Рабьо
9
Жиру
Оливье Жиру
7
Гризманн
Антуан Гризманн
22
Тюрам
Маркус Тюрам
Запасные
16
Манданда
Стив Манданда
-
23
Мэйньян
Майк Мэйньян
-
19
Динь
Люка Динь
-
15
Зума
Курт Зума
-
21
Дюбуа
Лео Дюбуа
-
5
Лангле
Клеман Лангле
-
8
Агилар
Рубен Агилар
-
15
Н'Зонзи
Стивен Н'Зонзи
-
11
Марсьяль
Антони Марсьяль
-
20
Коман
Кингсли Коман
-
10
Мбаппе
Килиан Мбаппе
-
Белоруссия
мин
-
Скавыш
Максим Скавыш
-
Стасевич
Игорь Стасевич
18
Маевский
Иван Маевский
-
Бордачев
Максим Бордачев
5
Поляков
Денис Поляков
5
Яблонский
Евгений Яблонский
20
Сачивко
Александр Сачивко
17
Лисакович
Виталий Лисакович
-
Эбонг
Макс Эбонг
1
Хаткевич
Егор Хаткевич
21
Юзепчук
Роман Юзепчук
Запасные
16
Игнатович
Сергей Игнатович
-
16
Бегунов
Роман Бегунов
-
14
Наумов
Никита Наумов
-
2
Печенин
Кирилл Печенин
-
14
Кендыш
Юрий Кендыш
-
9
Хачатурян
Андрей Хачатурян
-
7
Бахар
Иван Бахар
-
21
Климович
Владислав Климович
-
20
Лаптев
Денис Лаптев
-

События

Матч окончен 0:1

Прошлые матчи

03.06.2011 03 июня 2011 пт 21:50
Белоруссия
1 : 1
Франция
03.06.2011 03 июня 2011 пт 21:50
Белоруссия
1
Франция
1
03.09.2010 03 сент. 2010 пт 22:00
Франция
0 : 1
Белоруссия
03.09.2010 03 сент. 2010 пт 22:00
Франция
0
Белоруссия
1

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