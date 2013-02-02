Матч завершен
Фортуна
Дюссельдорф
Крузе 10
Крузе 37
Финк 76
3:1
Матч завершен
Штутгарт
Штутгарт
Гентнер 60
Бундеслига, 20 тур

Бундеслига,

20 тур

Германия
2 февр. 2013, 17:30 МСК
2.02.2013, 17:30 МСК
суббота
Вольфганг Штарк
Вольфганг Штарк
Главный Судья
Составы
Фортуна
мин
0
Гифер
Фабиан Гифер
90
0
Ламбертц
Андреас Ламбертц
90
0
Илсе
Кен Илсе
67
0
Латка
Мартин Латка
90
0
ван ден Берг
Йохан ван ден Берг
90
0
Балогун
Леон Балогун
90
0
Малезас
Стилянос Малезас
90
0
Теше
Роберт Теше
90
0
Бодзек
Адам Бодзек
90
0
Райзингер
Штефан Райзингер
80
0
Крузе
Робби Крузе
10'
37'
10', 37'
90
Запасные
0
Альмер
Роберт Альмер
0
Левелс
Тобиас Левелс
0
Хуанан
Хуанан
0
Беллингаузен
Аксель Беллингаузен
0
Финк
Оливер Финк
76'
0
Омае
Генки Омае
0
Шахин
Дани Шахин
Штутгарт
мин
0
Ульрайх
Свен Ульрайх
90
0
Молинаро
Кристиан Молинаро
90
0
Таски
Сердар Таски
90
0
Лопес
Фелипе Лопес
90
0
Сакаи
Готоку Сакаи
90
0
Хайнал
Тамаш Хайнал
46
0
Гентнер
Кристиан Гентнер
60'
60'
90
0
Торун
Тунай Торун
71
0
Квист
Вилльям Квист
90
0
Хольцхаушер
Рафаэль Хольцхаушер
46
0
Ибишевич
Ведад Ибишевич
90
Запасные
0
Циглер
Марк Циглер
0
Хогланд
Тим Хогланд
0
Рюдигер
Антонио Рюдигер
0
Траоре
Ибрахима Траоре
0
Штегер
Кевин Штегер
0
Македа
Федерико Македа
0
Оказаки
Синджи Оказаки