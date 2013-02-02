Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Месут Озил
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Марко Ройс
Неймар Да Силва
Джеймс Мэддисон
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Англия
Ирландия
Кения
Косово
Белоруссия
Канада
США
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Ливерпуль
Локомотив
Уфа
Ювентус
Лидс
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Фортуна
Дюссельдорф
Крузе 10
Крузе 37
Финк 76
3:1
Матч завершен
Штутгарт
Штутгарт
Гентнер 60
Бундеслига, 20 тур
Бундеслига,
20 тур
Германия
2 февр. 2013, 17:30 МСК
2.02.2013, 17:30 МСК
суббота
Вольфганг Штарк
Вольфганг Штарк
Главный Судья
Составы
Фортуна
мин
0
Гифер
Фабиан Гифер
90
0
Ламбертц
Андреас Ламбертц
90
0
Илсе
Кен Илсе
67
0
Латка
Мартин Латка
90
0
ван ден Берг
Йохан ван ден Берг
90
0
Балогун
Леон Балогун
90
0
Малезас
Стилянос Малезас
90
0
Теше
Роберт Теше
90
0
Бодзек
Адам Бодзек
90
0
Райзингер
Штефан Райзингер
80
0
Крузе
Робби Крузе
10'
37'
10', 37'
90
Запасные
0
Альмер
Роберт Альмер
0
Левелс
Тобиас Левелс
0
Хуанан
Хуанан
0
Беллингаузен
Аксель Беллингаузен
0
Финк
Оливер Финк
76'
0
Омае
Генки Омае
0
Шахин
Дани Шахин
Штутгарт
мин
0
Ульрайх
Свен Ульрайх
90
0
Молинаро
Кристиан Молинаро
90
0
Таски
Сердар Таски
90
0
Лопес
Фелипе Лопес
90
0
Сакаи
Готоку Сакаи
90
0
Хайнал
Тамаш Хайнал
46
0
Гентнер
Кристиан Гентнер
60'
60'
90
0
Торун
Тунай Торун
71
0
Квист
Вилльям Квист
90
0
Хольцхаушер
Рафаэль Хольцхаушер
46
0
Ибишевич
Ведад Ибишевич
90
Запасные
0
Циглер
Марк Циглер
0
Хогланд
Тим Хогланд
0
Рюдигер
Антонио Рюдигер
0
Траоре
Ибрахима Траоре
0
Штегер
Кевин Штегер
0
Македа
Федерико Македа
0
Оказаки
Синджи Оказаки