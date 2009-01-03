Матч завершен
Форест Грин
Нейлсворт
3:4
Матч завершен
Дерби Каунти
Дерби
Холмс 40
Кубок Англии, 1/32 финала

Кубок Англии,

1/32 финала

Англия
3 янв. 2009, 18:00 МСК
3.01.2009, 18:00 МСК
суббота
Составы
Дерби Каунти
мин
-
Холмс
Ли Холмс
40'
40'
90