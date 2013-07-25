Сараево - Кукеси: 25 июля 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Сараево
Сараево
0:0
Первый матч 2:3

Сараево - Кукеси: 25 июля 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Кукеси
Кукес
Лига Европы, 2 раунд

Лига Европы,

2 раунд
25 июля 2013, 22:00 МСК
25.07.2013, 22:00 МСК
четверг
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Сараево
мин
6
Лазич
Дарко Лазич
26
Сербечич
Бесим Сербечич
Кукеси
мин
23
Мусолли
Бесар Мусолли

События

Матч окончен 0:0

Прошлые матчи

25.07.2013 25 июля 2013 чт 22:00
Сараево
0 : 0
Кукеси
25.07.2013 25 июля 2013 чт 22:00
Сараево
0
Кукеси
0
18.07.2013 18 июля 2013 чт 20:30
Кукеси
3 : 2
Сараево
18.07.2013 18 июля 2013 чт 20:30
Кукеси
3
Сараево
2

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