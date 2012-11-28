Фиорентина - Юве Стабиа: 28 ноября 2012 смотреть онлайн

Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
2:0

Фиорентина - Юве Стабиа: 28 ноября 2012 смотреть онлайн

Матч завершен
Юве Стабиа
Кастелламмаре ди Стабия
Кубок Италии, 4 раунд

Кубок Италии,

4 раунд

Италия
28 нояб. 2012, 22:59 МСК
28.11.2012, 22:59 МСК
среда
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События

Матч окончен 2:0

Прошлые матчи

28.11.2012 28 нояб. 2012 ср 22:59
Фиорентина
2 : 0
Юве Стабиа
28.11.2012 28 нояб. 2012 ср 22:59
Фиорентина
2
Юве Стабиа
0

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