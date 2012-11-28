Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Артем Дзюба
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Квинси Промес
Александр Соболев
Александр Кокорин
Александр Головин
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Эрлинг Браут Холанд
Ивица Олич
Россия
Мальта
Норвегия
Белоруссия
США
Англия
Нидерланды
Испания
Косово
Ирландия
Бельгия
Спартак
Ливерпуль
Локомотив
Зенит
ЦСКА
Бавария
Манчестер Сити
Краснодар
Барселона
Манчестер Юнайтед
Реал
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Главная
Футбол
Матч-Центр
Кубок Италии
Фиорентина VS Юве Стабиа
Поделиться:
Фиорентина - Юве Стабиа: 28 ноября 2012 смотреть онлайн
Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
2:0
Фиорентина - Юве Стабиа: 28 ноября 2012 смотреть онлайн
Матч завершен
Юве Стабиа
Кастелламмаре ди Стабия
Кубок Италии, 4 раунд
Кубок Италии,
4 раунд
Италия
28 нояб. 2012, 22:59 МСК
28.11.2012, 22:59 МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
События
Матч окончен 2:0
Прошлые матчи
28.11.2012
28 нояб. 2012
ср
22:59
Фиорентина
2 : 0
Юве Стабиа
28.11.2012
28 нояб. 2012
ср
22:59
Фиорентина
2
Юве Стабиа
0
Новости
«Во мне растет темное облако». Тренер Пранделли сам ушел из «Фиорентины» из-за депрессии. Возможно, это давняя боль от смерти жены
#Чезаре Пранделли
вчера, 00:03
У Кокорина до сих пор открыта стенка вк. Там люди валом шлют оскорбления и очень странные мемы
#Александр Кокорин
19 марта, 18:57
Голуби атаковали поле во время матча Серии А 🕊
#Серия А
14 февраля, 20:47
Кокорин дебютировал в Серии А. Отдал девять пасов, бегал под крики «Саша-Саша!»
#Кокорин в Фиорентине
06 февраля, 01:17
Достоевский провел во Флоренции худший год жизни. Скрывался от кредиторов, дописывал «Идиота», страдал по России с беременной женой
2
#литература
29 января, 08:00
2
#
Новости матча
Главный тренер «Фиорентины» подал в отставку через четыре месяца после назначения
23 марта, 16:12
Кокорин пропустит игру с «Беневенто» из-за травмы. Он не сыграет в пятом из восьми матчей после трансфера
12 марта, 17:31
Кокорин пропустит матч с «Пармой» из-за травмы бедра
06 марта, 17:20
«Фиорентина» проиграла «Роме». Кокорин вышел на замену
04 марта, 00:41
Кокорин сыграл второй матч за «Фиорентину»: вышел на замену и получил желтую карточку
28 февраля, 19:06
Кокорин не вышел за «Фиорентину» в матче, где она проиграла «Сампдории»
14 февраля, 19:35
Кокорин отыграл 21 минуту в матче с «Интером». «Фиорентина» проиграла 0:2
06 февраля, 00:38
Кокорин дебютировал за «Фиорентину»
06 февраля, 00:17