Фиорентина

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|Главный тренер
|
Винченцо Итальяно
|Главный тренер
|
Алессио Дионизи
|мин
|
1
Террачиано
Пьетро Террачиано
|
3
Бираги
Кристиано Бираги
|
4
Миленкович
Никола Миленкович
|
98
Игор
Игор
|
23
Венути
Лоренцо Венути
|
22
Гонсалес
Николас Гонсалес
|
5
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
|
32
Дункан
Альфред Дункан
|
34
Амрабат
Софиан Амрабат
|
8
Сапонара
Риккардо Сапонара
|
19
Пентек
Кшиштоф Пентек
|Запасные
|
69
Дронговски
Бартломей Дронговски
-
|
25
Розати
Антонио Розати
-
|
55
Настасич
Матия Настасич
-
|
29
Одриосола
Альваро Одриосола
-
|
17
Терзич
Алекса Терзич
-
|
2
Мартинес
Лукас Мартинес
-
|
11
Иконе
Нанитамо Иконе
-
|
18
Торрейра
Лукас Торрейра
-
|
91
Кокорин
Александр Кокорин
-
|
7
Кальехон
Хосе Кальехон
-
|
9
Кабрал
Артур Кабрал
-
|
67
Мунтяну
Луис Мунтяну
-
|Главный тренер
|
Винченцо Итальяно
|мин
|
47
Консильи
Андреа Консильи
|
77
Кирьякопулос
Георгиос Кирьякопулос
|
5
Айхан
Каан Айхан
|
31
Феррари
Джанмарко Феррари
|
17
Мюлдюр
Мерт Мюлдюр
|
8
Лопес
Максим Лопес
|
16
Фраттези
Давиде Фраттези
|
97
Энрике
Матеус Энрике
|
25
Берарди
Доменико Берарди
|
18
Распадори
Джакомо Распадори
|
91
Скамакка
Джанлука Скамакка
|Запасные
|
24
Саталино
Джакомо Саталино
-
|
56
Пеголо
Джанлука Пеголо
-
|
13
Пелузо
Федерико Пелузо
-
|
21
Кирикеш
Влад Кирикеш
-
|
6
Рожерио
Рожерио
-
|
44
Руан
Руан
-
|
4
Маньянелли
Франческо Маньянелли
-
|
23
Траоре
Хамед Траоре
-
|
92
Дефрель
Грегор Дефрель
-
|
10
Джуричич
Филип Джуричич
-
|
11
Черво
Риккардо Черво
-
|
15
Сейде
Эмиль Сейде
-
|Главный тренер
|
Алессио Дионизи