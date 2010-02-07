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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
0:1
Матч завершен
Рома
Рим
Вучинич 83
Серия А, 23 тур
Серия А,
23 тур
Италия
7 февр. 2010, 22:45 МСК
7.02.2010, 22:45 МСК
воскресенье
Никола Риццоли
Никола Риццоли
Главный Судья
Составы
Фиорентина
мин
0
Фрей
Себастьян Фрей
90
0
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
90
0
Гамберини
Алессандро Гамберини
90
0
Кролдруп
Пер Кролдруп
90
0
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
86
0
Варгас
Хуан Варгас
90
0
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
90
0
Болатти
Марио Болатти
59
0
Йоветич
Стеван Йоветич
90
0
Маркьонни
Марко Маркьонни
90
0
Джилардино
Альберто Джилардино
90
Запасные
0
Аврамов
Влада Аврамов
0
Гобби
Массимо Гобби
0
Комотто
Джанлука Комотто
0
Натали
Чезаре Натали
0
Донадель
Марко Донадель
0
Сантана
Марио Сантана
Рома
мин
0
Сержио
Жулио Сержио
90
0
Риисе
Йон-Арне Риисе
90
0
Жуан
Жуан
90
0
Мексес
Филипп Мексес
90
0
Кассетти
Марко Кассетти
46
0
Вучинич
Мирко Вучинич
83'
83'
90
0
Де Росси
Даниэле Де Росси
90
0
Писарро
Давид Писарро
90
0
Перротта
Симоне Перротта
90
0
Таддеи
Родриго Таддеи
82
0
Тотти
Франческо Тотти
46
Запасные
0
Дони
Дони
0
Сисиньо
Сисиньо
0
Андреолли
Марко Андреолли
0
Мотта
Марко Мотта
0
Бриги
Маттео Бриги
0
Баптиста
Жулио Баптиста
0
Черчи
Алессио Черчи